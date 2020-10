Adas

Il nuovo Ford Explorer assicura il secondo livello di guida autonoma, secondo la tabella Sae da 0 a 5. È, infatti, disponibile l'Active Park Assist Upgrade che agevola ulteriormente il parcheggio, consentendo manovre completamente automatizzate, sia in parallelo sia in perpendicolare, con la semplice pressione di un pulsante. Questa tecnologia può anche agevolare nell'uscita dai parcheggi in parallelo, utilizzando la funzione di Park-out Assist. Il Blind Spot Information System con Cross Traffic Alert segnala al conducente quando altri veicoli si avvicinano ai lati nell'angolo cieco e consente, nel caso in cui il guidatore non risponda alle segnalazioni, di frenare per evitare o ridurre le conseguenze di una eventuale collisione. In aggiunta il Reverse Brake Assist, grazie all'utilizzo di radar, telecamere e sensori a ultrasuoni, può intervenire automaticamente per evitare l'impatto con veicoli o anche con oggetti (riconosce oggetti più alti di 28cm e più larghi di 7.5cm) che si trovino sulla traiettoria di retromarcia ad una velocità compresa tra 1.5 e 12 km/h. Inoltre, a supporto delle situazioni a visibilità limitata, è presente la 360-Degree Camera, che garantisce una visibilità a 360 gradi degli spazi intorno alla vettura, visibili sul display centrale.

Inoltre, la tecnologia Pre-Collision Assist con Active Braking è in grado di rilevare pedoni e ciclisti presenti sulla strada o che potrebbero attraversare nella traiettoria del veicolo. In caso di potenziale collisione e di una mancata risposta da parte del conducente, il sistema attiva automaticamente i freni. La guida nel traffico o sulle autostrade è resa più rilassante grazie all'Adaptive Cruise Control (ACC) con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring. Questa tecnologia supporta l'Explorer Plug-In Hybrid nel mantenimento della distanza di sicurezza dai veicoli che precedono e riduce lo stress durante i lunghi viaggi, contribuendo a mantenere il suv centrato nella sua corsia e regolando la velocità entro i limiti, monitorando i segnali stradali e i dati condivisi dal navigatore.

La funzionalità Stop&Go consente al sistema ACC di fermare completamente il veicolo nella fase di partenza-arresto e la rimette in marcia automaticamente se la durata dell'arresto è inferiore a 3 secondi. In caso di arresto superiore a 3 secondi, il conducente può premere il pulsante al volante o, delicatamente, l'acceleratore. Per evitare o ridurre l'impatto di una potenziale collisione sono disponibili ulteriori tecnologie, come il Lane-Keeping, che hanno reso l'Explorer Plug-In Hybrid il primo veicolo elettrificato Ford a ricevere il punteggio massimo di 5 stelle Euro NCAP. L'ente indipendente ha assegnato i punteggi più alti all'Explorer Plug-In Hybrid per la protezione degli occupanti per adulti e bambini. Un nuovo processo di produzione automotive chiamato 3D Roll and Sweep ha permesso a Ford di incorporare tubi in acciaio martensitico ad altissima resistenza nei montanti del parabrezza e nella linea del tetto del veicolo, creando una cellula di sicurezza per i passeggeri ancora più resistente.