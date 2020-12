Addio 2020: dieci viaggi di spirito da fare nel nuovo anno In attesa, e nella speranza, che si possa riprendere a viaggiare senza restrizioni ecco le dieci destinazioni top per gli amanti dei distillati di Maurizio Maestrelli

Un castello in Normandia dove si produce il Calvados

«Sì, viaggiare», cantava Lucio Battisti verso la fine degli anni Settanta senza alcun timore, se non per «le buche più dure», e senza mascherine, autocertificazioni e tamponi di qualsiasi tipo. Nella speranza che il 2021 sia l’anno delle ripartenze, sociali ed economiche in primis ma anche turistiche, proviamo a suggerirvi dieci destinazioni imperdibili per chi ama i distillati che raccontano tutti una storia e un luogo. Dalle fascinose terre scozzesi alle acque cristalline della Giamaica, dalle spiagge che hanno fatto la storia in Normandia ai misteriosi disegni di Nazca in Perù fino alle incantevoli montagne del nostro Trentino. Ognuno di questi luoghi merita il viaggio. E se pensate che la distanza a volte sia eccessiva sappiate che ad aspettarvi ci sono i profumi e le emozioni che solo un grande distillato sa regalarvi.

Scozia

1. Scozia: tra castelli e pesca “alla mosca”

Se il whisky è il re di tutti gli spiriti, la Scozia è la sua “terra promessa”. Un distillato di cereali prodotto da secoli e diventato da tempo non solo un simbolo di questa terra ma pure una delle sue principali fonti d’attrazione turistica. Ogni anno sono migliaia gli appassionati che gravitano in una delle cinque aree del whisky (Lowland, Highland, Speyside, Campbeltown e Islay) per visitare distillerie e partecipare agli eventi annuali. La Scozia è la meta ideale anche per ammirare castelli “cinematografici”, come quello di Eilean Donan immortalato in Highlander, praticare il golf oppure la pesca “alla mosca”.

2. Francia: spiagge celebri e mele

In quanto a distillati famosi la Francia offre l’imbarazzo della scelta. Noi scartiamo le zone di Cognac e Armagnac per dirigerci più a nord, in Normandia. A pochi minuti di macchina dalle spiagge dello sbarco che risolse definitivamente l’esito della seconda guerra mondiale ci si ritrova immersi in fitti meleti. Già perché il celebre spirito della zona si ricava proprio dal frutto della tentazione per Adamo, pressato e trasformato in sidro per poi trasformarsi in vapore alcolico e infine in Calvados (il migliore è quello dei Pays d’Auge). Da non perdere in zona ovviamente il famosissimo Mont Saint-Michel e l’acquisto di formaggi come il Camembert e il Pont l’Evêque.

Perù

3. Perù: la patria del Pisco

Potrebbe essere il distillato sorpresa del prossimo decennio, ma per ora quando si parla di Pisco quasi tutti si pensa al suo cocktail più rappresentativo: il Pisco Sour. Il Pisco è un distillato di vino che non subisce invecchiamento e presenta caratteristiche organolettiche differenti a seconda delle uve usate, stabilite da apposito disciplinare, e dalla zona di produzione. Dalla capitale Lima si scende verso sud lungo la celebre Panamericana: lungo il percorso che porta alle distillerie si ammirano i contrasti di questo Paese che sa offrire il fascino selvaggio dell'oceano, la suggestione del deserto e il miraggio delle Ande. Ovviamente senza dimenticare Machu Picchu e le “linee di Nazca”.

Messico

4. Messico: i figli dell’agave

Per gli antichi aztechi l’agave era un dono degli dei: il succo fermentato, ribattezzato “pulque” dai conquistadores, donava forza e inebriava i sensi. Con gli spagnoli il succo iniziò a essere distillato e così nacque il mezcal e, successivamente, il tequila. La differenza tra i due prodotti è determinata dal processo produttivo, dalle aree di raccolta e anche dal tipo di agave, perché non ne esiste un’unica varietà. Dalle note più ruvide e di leggera affumicatura il mezcal, più pulite ed erbacee il tequila, entrambi i distillati costituiscono un emblema del Messico. Dei due, il tequila si è affermato più rapidamente anche grazie a un cocktail ormai internazionale come il Margarita. Da sorseggiare a bordo piscina magari in qualche resort di Playa del Carmen.