Addio ad Adriana Spazzoli, anima del gruppo Mapei di Luca Orlando

Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli

3' di lettura

Insieme nella vita, condividendo a lungo il percorso privato e quello professionale. E insieme anche ora, nell’epilogo a distanza ravvicinata.

A meno di due mesi dalla scomparsa del marito Giorgio Squinzi è mancata Adriana Spazzoli, che all’interno del gruppo Mapei guidava le attività di marketing e comunicazione. Forlivese, 71 anni, sposata con Squinzi nel 1971, ha condiviso con il marito l’impegno per lo sviluppo dell’azienda, trasformata progressivamente nel corso del tempo da media impresa nazionale a campione globale. Impegno allargato anche allo sport, prima nel ciclismo e poi nel calcio, assumendo la carica di vicepresidente del Sassuolo, squadra rilevata da Mapei nel 2002 e portata dalla C2 alla Serie A.

Attività ad ampio spettro condotte però in sintonia con lo stile del marito, sempre lontano dai riflettori, dai salotti, dalla mondanità. Tra le poche eccezioni, la “Prima” della Scala, quasi un obbligo, tuttavia, per chi come Mapei è tra i soci fondatori.

Un gioco di squadra che a giudicare dai risultati ha funzionato alla grande, spingendo Mapei alla leadership globale nei prodotti chimici per edilizia, battendo anno dopo anno nuovi record. Per ricavi, arrivati ora nel bilancio consolidato di gruppo oltre i 2,5 miliardi; per addetti, per la prima volte oltre le 10mila unità; per investimenti, al traguardo dei 152 milioni di euro in un solo anno, il massimo di sempre.

Esito di una filosofia di fondo che ha sempre messo al primo posto l’azienda piuttosto che l’imprenditore e la sua famiglia, minimizzando i dividendi e lasciando la ricchezza all’interno del gruppo, che oggi può vantare un patrimonio netto di oltre 800 milioni di euro, in massima parte composto da utili non distribuiti. Come accaduto per l’enesima volta nel 2018, che ha visto una distribuzione di 3,2 milioni ai soci, solo il 10% dei profitti netti realizzati dalla spa l’anno precedente.