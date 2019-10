Addio ad Adriano Aere, fondatore di Imperial e pioniere del fast fashion È scomparso il patron del gruppo bolognese che aveva lanciato il fast fashion italiano

È scomparso Adriano Aere, fondatore e presidente del gruppo Imperial, marchio del fast fashion italiano che aveva fondato nel 1978 insieme alla moglie Emilia Giberti.

«La nostra non è un’azienda, è un marchio ed è̀un sistema»: così Aere amava descrivere Imperial, gruppo al quale fanno capo anche i marchi Please e Dixie. Con base al Centergross di Bologna, e distribuito in 1500 negozi tra monomarca e multimarca in tutto il mondo, Imperial nel 2018 ha fatturato 210 milioni di euro.

I funerali si terranno in forma pubblica sabato 26 Ottobre alle 11.15 nella chiesa di San Girolamo Della Certosa di Bologna.