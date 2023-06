Addio ad Adriano Mazzoletti, padre nobile della divulgazione del jazz in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si spento questa mattina in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno, il giornalista e critico musicale Adriano Mazzoletti, tra i principali divulgatori di musica jazz in Italia. Avrebbe compiuto 88 anni proprio domani. Mazzoletti – genovese di nascita e romano d'adozione – verso la fine degli anni Cinquanta è alla Rai assunto come autore e conduttore di programmi specializzati “La coppa del jazz”; “L'angolo del jazz”; “Rotocalco musicale”.

E il jazz diventa la sua passione. Negli anni Cinquanta è a Perugia e qui organizza i primi live italiani. Nel '55 al Morlacchi invita Louis Armstrong e sempre a Perugia fonda un jazz club da cui nascerà poi Umbria Jazz. Negli anni lavora meticolosamente alla costruzione di un prezioso archivio sonoro per il quale recupera incisione di jazz italiano a partire dagli anni Dieci. Ed è proprio questo lavoro così scrupoloso che gli consente di pubblicare un libro fondante del jazz italiano: “Quarant'anni di jazz in Italia” il primo di una lunga serie di scritti sulla storia del jazz nel nostro Paese.

Nel 1960 è fra gli autori del Dizionario del jazz, di cui cura in particolare l'appendice discografica.In Rai, grazie all'intuizione di Giulio Razzi allora direttore di programmi radiofonici, insieme a Boncompagni e Arbore, Mazzoletti è tra i principali interpreti di quel cambiamento radiofonico che sarà una vera e propria rivoluzione dei palinsesti musicali della Rai.

Dalla radio alla televisione il passo è breve. Anche qui è autore di molti programmi che avevano sullo sfondo il jazz come matrice di interesse musicale.Nel 1982 è stato il direttore editoriale della Grande Enciclopedia del Jazz pubblicata dalla Armando Curcio Editore, con cui ha avuto l'occasione di ristampare nei 33 giri allegati ai fascicoli molte esecuzioni introvabili.

Direttore artistico di numerosi Festival, è stato poi direttore di alcune riviste specializzate di jazz da “Blue jazz” a “Jazz” fino a “Jazz blues and around”. Sono molti i musicisti che in queste ore gli stanno tributando onori.