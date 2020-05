Addio ad Alberto Alesina, economista innovatore e uomo dal cuore immenso

I suoi studi più recenti su questi temi si concentrano sul ruolo dell’informazione (o della misinformazione) nell’influenzare le opinioni dei cittadini sull’immigrazione.

Tra i massimi esponenti dell’economia della cultura

L’attenzione agli aspetti sociali e culturali ha fatto di Alberto anche uno dei massimi esponenti dell’economia della cultura, uno degli ambiti disciplinari più nuovi e stimolanti che studia il ruolo di tratti culturali nel determinare le scelte economiche degli individui. È molto noto ad esempio un suo lavoro che mostra come un più intenso utilizzo dell’aratro nelle società pre-industriali – strumento che richiede forza muscolare - abbia contribuito a far emergere culture che poco valorizzano il contributo della donna alla produzione, e ancora oggi si associ a una minore partecipazione femminile alla forza lavoro.

Fare la differenza con l’umanità



Ma Alberto ha fatto la differenza nel mondo non solo con la sua ricerca: l’ha fatta con e per la sua umanità. Il numero di studenti che ha seguito come relatore di tesi, o che hanno lavorato con lui come assistenti di ricerca, e che poi hanno continuato con carriere brillanti è incalcolabile. Tutti questi ricercatori, se interpellati sul ruolo di Alberto nella loro crescita professionale o nelle collaborazioni di ricerca, diranno le stesse due cose.

Primo, diranno che la capacità di Alberto di spaziare da un argomento all’altro e il suo intuito per le “big questions” erano impareggiabili. Alberto aveva un’indomabile passione per la ricerca, una curiosità e una brillantezza tipiche di una mente sempre in crescita, ma allo stesso tempo era un collaboratore umile, interessato ad ascoltare e ad imparare. Dopo tante analisi, diatribe, discussioni per ponderare tutte le varie opzioni, Alberto sapeva quale fosse “il taglio giusto”. E il suo intuito non falliva mai.



Un motivatore cui non sfuggivi

Secondo, chiunque abbia avuto la fortuna di avere Alberto come mentore dirà che Alberto ti faceva capire in tanti modi quanto tenesse a te. Se aveva il sospetto che fossi demotivato, bloccato o se comunque non ti facevi vivo da un po’, veniva a stanarti per darti un’iniezione di energia. Da un colloquio con Alberto uscivi con la sensazione che le tue idee valessero davvero e che lavorando sodo avresti potuto fare la differenza. Questo suo ruolo era diventato talmente ovvio ad Harvard che un anno gli studenti organizzarono una scenetta natalizia in cui si parlava del numero verde 1-800-ALESINA per chi aveva bisogno di sostegno morale durante il dottorato!