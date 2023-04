Addio ad Andrea Augello, lutto nella destra romana. Meloni: «Punto di riferimento per tanti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal Fronte della Gioventù all’elezione in Senato con Fratelli d’Italia alle ultime politiche, Andrea Augello ha attraversato tutte le discese e le risalite della destra romana. È morto oggi, a soli 62 anni, dopo una lunga malattia. «Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente», l’ultimo saluto della premier Giorgia Meloni. «Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea».

Gli esordi nel Fronte della Gioventù

Augello - rautiano, come il fratello Tony, suo “padrino” politico - ha curato la riorganizzazione e il rilancio del Fronte della Gioventù nella Capitale all’inizio degli anni Ottanta. Storica la sua rivalità con Fabio Rampelli. Di Monteverde Augello, di Colle Oppio Rampelli. Per anni i “Capitani coraggiosi” (il nome della corrente di Augello) si sono scontrati con i “Gabbiani”, come si chiama la corrente rampelliana tuttora attiva. Una sfida anche a colpi di simboli. Le creature fantastiche amate da Augello sono i draghi, a cui nel 2013 dedicherà anche un libro, “I draghi d’Italia”.

Negli anni Novanta Augello fonda e dirige Movimento Comunità, organizzazione non governativa di cooperazione internazionale, che lo porta nei Balcani per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra. La svolta nella politica arriva con il congresso di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, nelle cui file viene eletto consigliere regionale nel Lazio nel 1995. Cinque anni dopo la rielezione, con più del doppio dei voti (12mila) e la nomina ad assessore al Bilancio nella Giunta di Francesco Storace. Nel 2005 viene rieletto per la terza volta, e i voti salgono a 25mila. Storico avversario di quegli anni è Fabio Rampelli.

Il salto in Parlamento nel 2006

Il salto in Parlamento avviene nel 2006, quando conquista un seggio al Senato. Nel 2008 viene confermato a Palazzo Madama nelle liste del Popolo della Libertà. Un anno dopo svolge un ruolo determinante come responsabile della campagna elettorale nell’elezione di Gianni Alemanno a sindaco di Roma e nel 2010 (anche da ex sindacalista Ugl) conduce al trionfo come presidente della Regione Renata Polverini. Grande mediatore, cerca invano fino all’ultimo di evitare la rottura tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi.

Al Governo con Berlusconi come sottosegretario alla Pa

Alla fine, nonostante la vicinanza a Fini, sceglie di non seguirlo nella formazione “Futuro e libertà” e di restare nel Pdl del Cavaliere, nel cui Governo nel 2010 viene nominato sottosegretario alla Pubblica amministrazione. Dopo le dimissioni di Berlusconi, nel 2012 assieme ad altri 35 parlamentari (tra cui l’attuale ministro della Difesa, Guido Crosetto, che profondamente addolorato lo definisce «un professionista come pochi in politica, sempre al servizio delle istituzioni»), Augello firma un documento che invoca una svolta partecipativa nel partito. L’anno dopo, come membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in Senato, è lui il relatore nel procedimento di decadenza di Berlusconi sulla base della legge Severino. L’esito è noto: la sua relazione viene bocciata.