Addio ad Antonio Pennacchi. Con «Canale Mussolini» vinse il premio Strega

Nel 1994, a 44 anni - sfruttando un periodo di cassa integrazione - Pennacchi si è laureato in lettere con una tesi su Benedetto Croce all’Università “La Sapienza” di Roma. Nello stesso anno c'è stata la pubblicazione per Donzelli di “Mammut”, che in 8 anni aveva collezionato 55 rifiuti da 33 diversi editori (ad alcuni lo rispediva cambiando titolo). Seguiranno, sempre per Donzelli, “Palude” (1995) e “Una Nuvola Rossa” (1998) e, con Vallecchi “L’autobus di Stalin e altri scritti”. Nel 2003 pubblica da Mondadori il romanzo “Il fasciocomunista”, che vince il Premio Napoli. Nel 2006, sempre con Mondadori, esce la raccolta di racconti “Shaw 150. Storie di fabbrica e dintorni”. Nel 2008, per Laterza, viene pubblicato “Fascio e Martello. Viaggio per le città del Duce”. Nel 2010, ancora per Mondadori, esce “Canale Mussolini”, e per Laterza “Le Iene del Circeo”. Hanno fatto seguito “Storia di Karel” (Bompiani, 2013), “Camerata Neandertal. Libri, fantasmi e funerali vari” (Baldini Castoldi, 2014), “Canale Mussolini. Parte seconda” (Mondadori, 2015), “Il delitto di Agora” (Mondadori, 2018), rivisitazione del thriller “Una nuvola rossa” pubblicato nel 1998 e dedicato al delitto di Cori, e “La strada del mare” (Mondadori, 2020).

Pennacchi ha collaborato con “Limes” e suoi scritti sono apparsi su “Nuovi Argomenti”, “Micromega” e “La Nouvelle Revue Française”.