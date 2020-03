Addio ad Attilio Lentati, per 50 anni protagonista della finanza milane Il virus ha portato via anche la moglie Maria Letizia Carrara Bottagisio. di Red.Fin.

1' di lettura

Un altro lutto nel mondo della finanza. Nel giro di poche ore il coronavirus si è portato via Attilio Lentati e la moglie Maria Letizia Carrara Bottagisio. Lentati era nato a Milano il 26 marzo 1937. Per mezzo secolo è stato uno dei protagonisti della finanza milanese.

Dal 1961 al 1971 aveva lavorato nella direzione finanza di La Centrale Finanziaria. Era stato responsabile delle gestioni mobiliari e della finanza aziendale di Saifi Management e Euromobiliare (ai tempi finanziarie del gruppo Ifi). Nel 1977 era entrato in Ras come direttore finanziario, diventandone amministratore delegato nel 1991. Era stato poi, tra l'altro, vice-presidente vicario di Ubm (UniCredit Banca Mobiliare) e senior advisor di UniCredit Holding. Da ultimo svolgeva il ruolo di senior advisor di Crif, azienda specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di informazioni creditizie e la prima azienda italiana ad aver ottenuto la registrazione come agenzia di rating a livello europeo.