Addio Anna Karina, icona della Nouvelle Vague

Nella prima metà degli anni Sessanta la ricordiamo anche ne «Il piacere e l'amore» di Roger Vadim e ne «Le soldatesse» di Valerio Zurlini, ma sarà ancora una volta il marito a valorizzarne il talento e la bellezza in «Bande à part», «Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville» e nell'immortale «Il bandito delle 11», in cui recita accanto a Jean-Paul Belmondo.



Nel 1966, oltre a lavorare ancora con Godard per «Una storia americana», offre un'altra delle sue interpretazioni più significative (probabilmente la migliore, al di fuori dei film diretti dal marito) in «Suzanne Simonin, la religiosa» di Jacques Rivette, altro nome fondamentale della Nouvelle Vague.



L'anno seguente, oltre alla fine del suo matrimonio, segna anche l'ultima collaborazione con Godard, nel cortometraggio «L'amore nel 2000» all'interno del film a episodi «L'amore attraverso i secoli».

Nel 1967 è inoltre ne «Lo straniero» di Luchino Visconti, mentre due anni dopo troviamo il suo nome in diversi lungometraggi di autori importanti: da «Rapporto a quattro» di George Cukor a «Prima che venga l'inverno» di J. Lee Thompson, passando per «In fondo al buio» di Tony Richardson e «La spietata legge del ribelle» di Volker Schlöndorff.



Negli anni Settanta il suo nome perde d'importanza e le interpretazioni sono decisamente inferiori rispetto al decennio precedente: va comunque menzionata la sua partecipazione in «Pane e cioccolata» di Franco Brusati, ne «L'invenzione di Morel» di Emidio Greco e in «Roulette cinese» di Rainer Werner Fassbinder.



Dagli anni Ottanta in avanti Anna Karina diventa un volto che si vede sempre più raramente, anche se va ricordata nel 1988 la nomination ai César come miglior attrice non protagonista per «Cayenne Palace» e la partecipazione a «The Truth About Charlie» di Jonathan Demme nel 2002.