Addio alle auto economiche

L'acquisto dell'auto è il secondo investimento più importante, dopo la casa, per milioni di italiani. Nonostante il continuo di aumento di formule alternative al possesso, come car sharing o noleggi anche mensili, la maggior parte degli automobilisti privati continua a vedere nell'acquisto la formula di possesso preferita. A causa dell'innalzamento dei prezzi però stanno cambiando le preferenze di acquisto per una larga fetta di popolazione, puntando su modelli sempre più compatti. (Per listini e versioni aggiornate, consultare i configuratori ufficiali dei costruttori)

