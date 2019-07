È morto Andrea Camilleri, il dono di incarnare la letteratura Lo scrittore è morto stamani all'ospedale Santo Spirito di Roma dove era da tempo ricoverato. Il papà del commissario Montalbano aveva 93 anni. «Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali - si legge nel bollettino dell'ospedale - Per volontà del maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio». di Stefano Salis

Camilleri, autore da milioni di copie amato dagli italiani

Aveva un dono, Andrea Camilleri. Non era solo la scrittura, non era solo la fervida immaginazione, non era nemmeno la capacità quasi unica di «mettere in scena», nei suoi romanzi, vite, parole, opere e omissioni dei suoi formidabili personaggi. Era capace, e non capita spesso agli scrittori (a quasi nessuno di loro), di “incarnare”, la letteratura. Aveva il dono di trasformare, letteralmente, tutto ciò che toccava e raccontava, in letteratura, come dimostra, da ultimo il suo libro più “intimo”, «La casina di campagna»: storia dell'abitazione dei suoi nonni e teatro di avventure d'infanzia. Sarebbe dovuta diventare la sede della Fondazione a lui intitolata: è invece andata travolta dal maltempo, ma, allo stesso tempo, consegnata dal suo libro alla memoria dei lettori. Ecco la sua capacità: fondere vita e letteratura in un unico racconto.

Aveva individuato, con molta precisione, Camilleri, da dove venisse, questa sua capacità: dalla fortissima qualità affabulatoria, dal sapore orale della sua scrittura, mai tradito, dalla caparbietà e dalla voglia di restituire a lettori e ascoltatori quello che hanno di più prezioso: il tempo e l'attenzione. Camilleri aveva un sacro rispetto per la gioia della narrazione (e lo si avverte ad ogni pagina) e mai avrebbe sottomesso questa istanza ad altre. Aveva scritto, con lungimiranza, in uno dei suoi primi libri, un saggio storico virato alla narrativa, «La bolla di componenda»: «È un mio difetto questo di considerare la scrittura allo stesso modo del parlare. Da solo, e col foglio bianco, non ce la faccio, ho bisogno d'immaginarmi attorno quei quattro o cinque amici che mi restano stare a sentirmi, e seguirmi, mentre lascio il filo del discorso principale, ne agguanto un altro capo, lo tengo tanticchia, me lo perdo, torno all'argomento».

I tre «fili» nella scrittura di Camilleri

Il filo della scrittura di Andrea Camilleri si è intrecciato mirabilmente con tre elementi: la lingua, prima di tutto. Questa sua lingua “inventata”, da taluni contestata, ma linfa vitale della sua scrittura: certamente modellata sul dialetto della sua infanzia, appreso a Porto Empedocle (la Vigata letteraria), dialetto che ha reso comprensibile ai suoi lettori e insegnato loro quale forza possa avere ancora oggi l'idioma locale, l'idioma degli affetti, del sentimento delle cose.Poi il giallo, genere usato “forzatamente”: lo ha detto più volte. Si era infatti costretto, con «La forma dell'acqua», la prima delle avventure del Commissario Montalbano (destinato a diventare, anche grazie alla fortunata serie tv, con il volto di Luca Zingaretti, il più noto e riconoscibile personaggio letterario italiano), per vedere se fosse capace di scrivere in una forma chiusa. Ne era nato un filone dal quale Camilleri era stato capace di raccontare l'Italia contemporanea sotto le mentite spoglie delle storie di un integerrimo rappresentante delle forze dell'ordine alle prese più che con i malviventi con la ricostituzione di un “senso” delle cose civiche.

