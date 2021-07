«Addio al carbone e transizione industriale ora serve un fondo Ue»

E lo studio cosa ha concluso?

Che occorre decarbonizzare i settori energivori perché, se non si fa, saranno destinati a scomparire in futuro; ma anche che non c’è una categoria abilitante per la decarbonizzazione ma ce n'è una pluralità, non certo solo l’elettrificazione; e che naturalmente occorrono molti soldi, perché per arrivare nel 2030 agli obiettivi di decarbonizzazione posti dalla Ue, questi settori devono spendere qualcosa come 15 miliardi. È necessario, quindi, accompagnare questi comparti industriali nel percorso e sostenere la decarbonizzazione anche economicamente, altrimenti si arriva al 2030 morti.

Che tipo di sostegno economico immagina?

Dalla Ue deve arrivare un industrial transition fund. L’Europa deve seriamente affrontare, predisponendo opportune risorse, un fondo per la transizione industriale che aiuti i settori più esposti a realizzare i progetti di decarbonizzazione. Perché la situazione in atto oggi presenta il rischio di chiusure e delocalizzazioni. È appena giunto il grido di dolore della ceramica, che dice che i suoi impianti vanno a gas e non si può elettrificare tutto e subito. C’è il rischio che produzioni che sono un’eccellenza assoluta del nostro Paese, se ne vadano. Vale per la ceramica ma anche per la carta e per i cementifici. L’elettrosiderurgia, che rappresenta l’80% dell'acciaio prodotto in Italia, è più avanti; però ha comunque forni di riscaldo a gas, che non si possono elettrificare. Quindi ha bisogno di green fuel, come biogas o biometano. Si devono dunque fare investimenti in attesa che l’idrogeno diventi il vettore del futuro. Ma intanto bisogna arrivare al 2030.

E quindi?