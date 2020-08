Lavoro, addio alle causali fino a dicembre per frenare il calo del lavoro a termine

La semplificazione del Dl Agosto



Il decreto Agosto, per rendere più agile la prosecuzione del lavoro a termine, allenta fino a dicembre i vincoli imposti due anni fa esatti dal decreto «dignità». Il Dl 87/2018, convertito dalla legge 96, in vigore dal 12 agosto di quell’anno, con lo scopo di ridurre il precariato ha stabilito che il contratto di lavoro possa essere stipulato con una scadenza, senza una motivazione, solo per i primi 12 mesi. Per superare questa durata, il datore di lavoro deve indicare una «causale», cioè deve dichiarare di avere esigenze estranee all’attività ordinaria, di dover sostituire con il contratto a termine altri lavoratori o di avere necessità particolari legate a incrementi non programmabili dell’attività. Se non si seguono queste regole, il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dal superamento dei 12 mesi.

Peraltro, la causale dei contratti a termine era stata abolita sei anni fa (dal Dl «Poletti», 34/2014) perchè aveva generato una mole rilevante di liti in tribunale: migliaia di contratti a termine sono stati annullati dai giudici perché la formulazione della causale era ritenuta generica.

Ora il decreto Agosto fa (temporaneamente) marcia indietro rispetto al Dl «dignità» e consente di rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (ferma restando la durata massima di 24 mesi) senza indicare le causali, purché la firma avvenga entro il 31 dicembre.

Indennità e sgravi contributivi



Oltre a un’indennità per i lavoratori stagionali e a termine del turismo che hanno perso il lavoro prima della pandemia, il Dl Agosto prevede sgravi contributivi ad hoc per il turismo. L’esonero totale dai contributi per sei mesi destinato a premiare le assunzioni a tempo indeterminato che avverranno entro dicembre, si applicherà anche, per un massimo di tre mesi, alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.