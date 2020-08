Addio a Cesare Romiti, Mattarella: scompare protagonista del capitalismo. Elkann: ha avuto coraggio nei momenti difficili

13:45 Riffeser: «Fu un protagonista dell’editoria»

Il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti e tutti gli editori italiani ricordano Cesare Romiti, manager e imprenditore, figura di spicco dell’economia e dell’impresa del nostro Paese. «Romiti - spiega - ha saputo dimostrare, nella sua lunga attività alla guida delle più importanti realtà economiche del nostro Paese, che la fermezza dei principi unita al rispetto di tutti sono elementi necessari per una sana gestione dell’impresa. Gli editori lo ricordano come presidente della Rcs e componente degli organi direttivi della Fieg, sempre partecipe e presente nella vita dell’associazione. Romiti - ha proseguito Riffeser - è stato un protagonista della recente storia del nostro Paese, attento non solo agli aspetti gestionali e manageriali, ma con lo sguardo rivolto verso il progresso e il futuro. Ha rappresentato un esempio per generazioni di manager e imprenditori del nostro Paese per il suo essere, in modo originale, un appassionato della vita dell’impresa, che amava la carta stampata e l’informazione».