Addio al contante, nel 2021 balzo in avanti del 22% dei pagamenti digitali

Dal portafoglio fisico al mobile walllet

A giocare a favore di questo trend, accanto ai fattori acuiti nel 2020 e del 2021 legati al Coronavirus (possibile contagio dovuto al contatto) c’è la combinazione di una serie di fattori: semplicità, velocità e utilità, percepita nell'uso quotidiano che hanno portato gli italiani a preferire questi strumenti ad altri metodi. Il Mobile Wallet, ovvero lo smartphone che si sostituire il portafoglio fisico in molti dei suoi scopi, si stanno affiancando i wearable, utilizzati in maniera più specifica per il pagamento contactless, ma capaci di rendere l'esperienza di pagamento in alcune situazioni ancora più veloce e semplice per il consumatore.

Una categoria che comprende sia i pagamenti tramite app che si basano su tecnologia “contactless” NFC (Apple Pay,Google Pay, Samsung Pay e così via) sia quelli che si avvalgono di altre tecnologie, come la geolocalizzazione o i QR Code(Bancomat Pay, Satispay, app proprietarie dei singoli merchant). Mentre i sistemi attivati da altre tipologie di oggetti connessi, come Smart Speaker, Smart Car e Smart Appliance o i Device-free Payment (pagamenti che non necessitano di un device come quelli biometrici o che in negozio non necessitano di un coinvolgimento attivo dei clienti ) di cui negli anni scorsi si era visto un certo sviluppo sembrano per il momento fermi nel loro sviluppo.

I player

Tra i player italiani che hanno beneficiato di questo trend troviamo Nexi che ha registrato in Italia nel 2021 un aumento del 122% delle transazioni con smartphone in negozio: la PayTech, nel 2021 ha gestito circa il 70% del totale transazioni mobile in store in Italia, pari a 7 miliardi di euro. L'86% di questo importo, in crescita rispetto all'84% del 2020, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone, come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Ne è ulteriore conferma la crescita del 50% delle carte Nexi registrate su queste app di pagamento mobile.Il 2021 si è caratterizzato anche per un incremento importante delle soluzioni di incasso digitale più innovative: il 54% dei merchant clienti delle banche partner di Nexi ha attivato PayByLink, il servizio che consente agli esercenti di usare la posta elettronica o i canali social per inviare ai propri clienti un link di pagamento.

Satispay, il sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali delle carte di credito e debito, si conferma leader nella transizione verso i pagamenti innovativi: il volume dei pagamenti effettuati tramite l'app Satispay in negozio, pari a 700 milioni, raggiunge il 70% dei pagamenti totali in negozio nel settore non NFC (quindi non collegati al modello tradizionale delle carte di credito come quelli offerti da Big Tech). I dati, che evidenziano la forte crescita della società sia in termini di volumi che di numero di pagamenti :rispettivamente +135% e + 200% rispetto al 2020.

I nuovi trend

Pagamenti innovativi vuole dire anche nuove modalità di acquisto nuove, spinte dalla necessità di trovare soluzioni più flessibili. Tra quelle che stanno prendendo piede c’è indubbiamente il ‘Buy Now, Pay Later, forma di pagamento differito che si differenzia dal pagamento rateale classico perchè prevede ammontari più esigui e un numero di rate inferiori, a fronte della mancanza di un tasso d’interesse per l’utilizzatore finale. Sia per il commercio online sia fisico si contraddistingue per una procedura di attivazione della rateizzazione semplificata (rispetto per esempio al credito al consumo).