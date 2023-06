Addio a Cormac McCarthy, narratore di frontiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Solitario e di frontiera, come molti suoi personaggi, è morto il 13 giugno Cormac McCarthy, nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico.

Scrittore al limite della leggenda, premiato dal pubblico e dalla critica che ne ha sempre evidenziato le doti non comuni.

Il New York Times ha scritto una volta che «i suoi personaggi erano outsider, come lui»: eppure negli ultimi anni McCarthy era spesso stato indicato come possibile vincitore del Nobel per la letteratura, e certamente, insieme a Philip Roth, era tra i più importanti scrittori americani degli ultimi decenni.

Autore di opere famose, come Cavalli Pazzi, o il post-apocalittico La Strada per cui vinse il Pulitzer, fino al celebre Non è un paese per vecchi (adattato dai fratelli Coen in un film con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin, premiato agli Academy Awards), in Italia McCarthy era pubblicato da Einaudi ed era diventato anche da noi un autore di culto.

Proprio in questo 2023, sfidando l'età, l'autore della “Trilogia della Frontiera” era tornato a scrivere e pubblicare, dopo una lunga pausa: Il Passeggero e Stella Maris, usciti negli Usa a due mesi di distanza, sono due romanzi dalla trama intrecciata che si distaccava tematicamente e stilisticamente dall’opera precedente dello scrittore per raccontare la storia dell’amore ossessivo di Bobby e Alicia Western, due fratelli tormentati dalla legacy del padre, un fisico che aveva contribuito a realizzare la bomba atomica.