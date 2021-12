Addio alla corona britannica: l’isola di Barbados si è autoproclamata Repubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’isola caraibica di Bardados si è autoproclamata Repubblica, con un presidente eletto come Capo di Stato. La governatrice generale Dame Sandra Mason, come riportano i media locali, ha giurato come primo presidente dell’isola caraibica.

Addio alla corona britannica

La svolta segna l’addio alla corona britannica. Domenica scorsa, il principe Carlo si è recato alle Barbados per partecipare alla cerimonia ufficiale, celebrata un mese dopo che il Parlamento della ex colonia britannica ha eletto il suo primo presidente repubblicano.

La spinta a diventare una repubblica è iniziata più di due decenni fa ed è culminata con il parlamento dell’isola che ha eletto il suo primo presidente il mese scorso con una maggioranza di due terzi dei voti.

Il governatore delle Barbados, il generale Sandra Mason, avrebbe dovuto prestare giuramento prima dell’alba martedì, quando l’isola ha segnato la sua 55a indipendenza dalla Gran Bretagna.