Addio a Decleva, storico e rettore con il senso delle istituzioni

Questa si manifestava nella capacità di dare vita «a un progetto comune, impegnandovisi e fornendogli i sostegni fondamentali per una non effimera affermazione», nel solco di una coraggiosa apertura al progresso che aveva caratterizzato la Milano moderna e che aveva trovato espressione, a partire dall’Unità, nella capacità non solo di aprire fabbriche ma di costruire un equilibrio democratico tra le varie classi sociali.



E Milano non poteva non tornare nei suoi studi sull’editoria: fondamentali restano le biografie dedicate ad Arnoldo Mondadori e Ulrico Hoepli. Non casuali anche i richiami nei suoi studi al “Sole”, a ”24 Ore” e a “Mondo Economico”, le testate confluite nel tempo nel gruppo editoriale che pubblica e mette in Rete questo giornale. Del primo, per esempio, sottolineò la linea moderatrice assunta nella fase di più aspro conflitto tra moderati e radicali sul finire dell’Ottocento; del secondo, il rinnovamento della cultura economica favorito, in particolare, con l’introduzione in Italia, ad opera di Ferdinando di Fenizio, del pensiero di Keynes; del terzo, «il ruolo tutt’altro che marginale ai fini della formazione d’una più moderna cultura d’impresa».



Al fondo delle sue considerazioni si può individuare un cruccio: che gli impeti diffusi di modernizzazione non riuscissero a proiettarsi in forme mature di democrazia, basate sull’apporto delle forze di democrazia laica e socialista.