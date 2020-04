Addio definitivo a Baselworld da Rolex, Chanel, Tudor, Chopard e Patek Philippe

La manifestazione si dovrebbe quindi svolgere parallelamente alla storica kermesse ginevrina (che fino al 2019 era conosciuta come Salon International Haute Horologerie, Sihh) e che, secondo Karl-Friedrich Scheufele, Co-Presidente di Chopard et Cie SA: «consentirà di seguire meglio i nostri partner e i nostri clienti. Attraverso questa alleanza le grandi maison potranno collaborare per promuovere al meglio i valori e gli interessi all'alta orologeria svizzera».

Parole condivise da Frédéric Grangie, President of Chanel Watches & Fine Jewellery che ha aggiunto: « Come i suoi partner, anche Chanel concorda nel promuovere i valori dell'orologeria svizzera. Questa iniziativa rappresenta un momento chiave nella nostra storia orologiera e che fa parte di una strategia a lungo termine cominciata nel 1987».



In serata è arrivata la replica da parte di MCH Group che in un comunicato ha espresso «grande sorpresa e altrettanto grande rammarico per uscita dei principali brand espositori da Baselworld», aggiungendo che «la nuova data per l'inevitabile rinvio dell'edizione 2020 è stata definita insieme alle maison più importanti con l'obiettivo di trovare la prima e migliore possibile per l'industria orologiera dopo le misure prese vista la situazione del Covid-19».

Inoltre, il documento puntualizza che «le società che ora migrano, Rolex inclusa, si erano espresse a favore di un rinvio a gennaio 2021 ed erano rappresentate nel Comitato degli Espositori, dove la visione futura di Baselworld era stata discussa in varie occasioni ricevendo una risposta positiva. L'intenzione di trasferirsi a Ginevra non è mai stata menzionata. Il gruppo MCH deve pertanto concludere che i piani in relazione a questo proposito erano in preparazione da tempo e che le discussioni relative agli accordi finanziari per la cancellazione di Baselworld 2020 vengono ora avanzate come giustificazione».



L'allarme rosso per Baselworld era scattato l'anno scorso, con la clamorosa decisione dei brand di Swatch Group di non esporre più a partire dall'edizione 2019 insieme a molte altre aziende importanti come Breitling. L'elenco delle defezioni si era allungato nei primi mesi dell'anno con Bulgari, Gucci, Seiko Group e Citizen, tra gli altri.