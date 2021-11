Addio a Doris, l’entusiasta self-made-man diventato re del risparmio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la scomparsa di Ennio Doris, l’Italia perde il re del mondo del risparmio e uno dei grandi protagonisti della finanza italiana degli ultimi trenta anni. Era nato nel 1940 a Tombolo, in provincia di Padova, da una famiglia povera. Se ne è andato, dopo una lunga malattia, lascando un gruppo come Banca Mediolanum che in Borsa vale 6,5 miliardi e che, parafrasando un suo slogan, «era stata costruita tutta intorno a lui».

Come altri grandi imprenditori nati durante il periodo della guerra, aveva una...