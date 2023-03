Addio DpReview, il più visitato sito di recensioni di materiale fotografico «ucciso» da Amazon

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le recenti dismissioni di Amazon, con la perdita di un totale di 27.000 posti di lavoro (18.000 al primo annuncio, 9.000 nei giorni scorsi) hanno fatto una vittima illustre. Si tratta di dpreview.com, punto di riferimento internazionale per i fotografi digitali e sito più visitato al mondo su questo tema.

Nella giornata di martedì 21 marzo, infatti, sul sito è comparso un comunicato che annuncia che il sito non verrà più aggiornato a partire dal prossimo 10 aprile e che, dopo un certo periodo in cui i contenuti saranno disponibili in modalità solo lettura, verrà completamente dismesso e quindi posto offline.

Cosa è DpReview

DpReview è nato nel 1998, e fu acquistato da Amazon nel 2007. Al suo interno sono presenti recensioni di modelli di fotocamere digitali, smartphone con capacità fotografiche, droni deputati alle riprese foto e video, obiettivi ed accessori. Ha anche una community molto vivace, con oltre 70 forum dedicati sia a singoli sistemi fotografici, sia ad argomenti tecnici e artistici, con “challenge” periodici aperti agli utenti che possono postare le proprie foto e concorrere insieme ad altri per lo scatto migliore.

Un punto di riferimenti per gli appassionati di tutto il mondo

DpReview è stato per anni il punto di riferimento principale per gli appassionati di fotografia interessati anche agli aspetti tecnici di questa arte. Il comparatore, che consente di visualizzare le differenze tecniche fra un modello di fotocamera digitale e l’altra, la disponibilità di file in formato raw (ovvero direttamente ricavato dai dati registrati dal sensore delle fotocamere, senza alcuna rielaborazione successiva),gli scatti di prova realizzati sempre seguendo le medesime modalità in modo da essere confrontabili, lo rendevano una lettura popolarissima tra coloro che decidevano di acquistare attrezzatura fotografica: dai corpi digitali agli smartphone evoluti agli obiettivi. Gli utenti registrati - gratuitamente - avevano a disposizione uno spazio per postare e rendere pubbliche le proprie immagini. Insomma, un sito a 360 gradi che praticamente qualunque appassionato di fotografia ha frequentato almeno una volta, e a cui molti sono affezionati, partecipando regolarmente alle community, inviando proprie fotografie e utilizzandolo per scegliere la propria attrezzatura. I dati di traffico complessivi non sono comunicati direttamente da DpReview, ma secondo i siti di analytics di varie fonti siamo sull’ordine dei 10 milioni di pagine viste al mese.

Si perde un archivio di conoscenze

Gli utenti del sito, e molti della comunità fotografica internazionale, hanno espresso preoccupazione non solo per la dismissione del sito, ma soprattutto per la decisione di mettere tutti i contenuti offline in un prossimo futuro. Viene così a perdersi il più grande archivio mondiale di recensioni di materiale fotografico digitale: un ammanco non solo per gli appassionati, ma anche per chi ha a cuore il mantenimento della conoscenza nel tempo, sotto minaccia continua di decisioni corporate che non possono essere discusse. Gli utenti registrati possono comunque scaricare i contenuti da loro realizzati fino al prossimo 6 aprile.