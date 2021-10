Addio a Elio Pandolfi, artista dalle tante anime

Doppiatore

Ma Elio Pandolfi è stato soprattutto un grande doppiatore. Sua la voce di tanti personaggi animati in «Carosello» e di tantissimi altri volti noti: da Stanlio della coppia Laurel & Hardy al personaggio di Paperino della Disney, da Le Tont ne «La bella e la bestia» a Daffy Duck, da Groucho Marx a Spencer Tracy in alcuni ridoppiaggi degli anni Ottanta, solo per citarne alcuni.

Ha poi recitato in numerose commedie a firma di Alessandro Blasetti, Camillo Mastrocinque, Mario Mattoli, Dino Verde, Pasquale Festa Campanile e Lina Wertmüller.Nel 2012 è stato di scena al teatro Manhattan di Roma con lo spettacolo «Letterine per Silvia e altri sogni», scritto e diretto da Paolo Silvestrini, e nel 2019 ha fatto la sua ultima apparizione in pubblico in «Io mi ricordo» con Riccardo Castagnari e la regia di Paolo Silvestrini.Nel 2016 è stato meritatamente premiato alla casa del Cinema di Roma, con il Nastro d’argento alla carriera per il documentario a lui stesso dedicato dal titolo «A qualcuno piacerà», diretto da Caterina Taricano e Claudio De Pasqualis.