Addio a Elsa Peretti, da modella a designer di gioielli per Tiffany

La notizia è arrivata dagli Stati Uniti, a darla è stata Wwd con un “alert”: è scomparsa a 80 anni (ne avrebbe compiuti 81 il 1° maggio) Elsa Peretti, forse la più famosa designer di gioielli di Tiffany , il più antico marchio del lusso americano, dal 2020 di proprietà del colosso francese Lvmh.

A confermare la notizia è stato Gianfranco Pampaloni, proprietario dell'omonima azienda di argenteria fiorentina che produce per Tiffany e che collaborava con Peretti dagli anni ’80 realizzando le sue creazioni in argento. Elsa Peretti, ha spiegato, è morta in Spagna, a Sant Martí Vell, in Catalogna, dove viveva da tempo.

Il bracciale Bone (osso), che segue l’anatomia del polso

Aveva 80 anni (era nata a Firenze nel 1940), ma continuava a creare per Tiffany e le sue collezioni sono sempre diventate best seller al momento dell’uscita e sono poi diventate long seller (nella foto, due bracciali disegnati da Elsa Peretti della serie Bone, tra i preferiti di clienti molto famose di Tiggany come Catherine Deneuve, Sophia Loren, Angelina Jolie e Liza Minnelli).

Elsa Peretti aveva lavorato, ancora giovanissima, come modella, prima in Spagna e poi a New York, dove viveva dagli anni 60. Il ritratto che le fece Helmut Newton, Elsa Peretti in Bunny Costume, è considerato un emblema della fotografia degli anni 80.

La sua prima collezione fu un successo mondiale. Diamonds by the Yard, Open Heart e Bone Cuff sono ancora oggi espressione di un design moderno e contemporaneo. In occasione del suo 25° anniversario di collaborazione con Tiffany, il Fashion institute of technology di New York istituì una cattedra, la Elsa Peretti professorship in jewelry design, come riconoscimento alla sua carriera, e le conferì il dottorato in Fine arts. Le creazioni di Elsa Peretti sono nelle collezioni permanenti di prestigiosi musei, dal British Museum al Metropolitan di New York.