Addio a Enzo Garinei, gigante della commedia musicale italiana

La scomparsa di Enzo Garinei ieri a Roma rappresenta la fine di un'epoca. Quella della commedia musicale italiana di cui suo fratello Pietro, in accoppiata con Giovannini, è stato uno dei grandi artefici.

Dopo aver iniziato in varietà carnevaleschi al teatro Valle di Roma, esordì al cinema nel 1949 con il principe Antonio de Curtis, il grande Totò, nella pellicola “Totò Le Mokò” e non si è più fermato. Ha recitato in oltre 70 film e partecipato a decine di rappresentazioni teatrali tra cui spiccano “Alleluja brava gente” e “Aggiungi un posto a tavola”.

Caratterista e doppiatore

Vincenzo Garinei, Enzo, da sempre per tutti, è stato uno dei più grandi caratteristi del cinema e del teatro italiani. È stato per decenni la “spalla” per eccellenza, quello che valorizza chi gli è affianco con la discrezione e sobrietà dei grandi artisti e dei grandi uomini. Ha dato la voce – come doppiatore - a Stan Laurel e a “Spugna” di Peter Pan, oltre che all'attore Sherman Hemsley, protagonista della popolare serie televisiva “I Jefferson”.

E non sono mancate le partecipazioni (e i successi) del periodo d'oro della commedia all'italiana come “Arrivano i nostri”, “Il vedovo allegro” e in molte altre pellicole dell'Italia “povera, ma bella” che avevano per protagonisti Alberto Sordi, Renato Rascel, Franca Valeri. Così come non ha disdegnato le parti “serie”, come quelle avute nel film “Delfini” di Citto Maselli e “Oh, Serafina” di Lattuada.

Anche in televisione

Negli anni Duemila ha vissuto una sorta di seconda giovinezza partecipando a diversi episodi della fortunata serie “Don Matteo” o in “Io e la mamma”, che vide l'esordio come attore di Gerry Scotti affiancato da una grandissima Delia Scala.