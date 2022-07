Addio a Eugenio Scalfari, innovatore del giornalismo e paladino della cultura laica

Il sodalizio con Malagodi durerà poco: gli esponenti della sinistra del partito, che ne avevano favorito l'elezione, resteranno presto delusi, decideranno di uscire dal Pli e daranno vita a un nuovo partito, quello radicale, per dare voce alle posizioni di sinistra democratica e liberale che tentava di aprire uno spiraglio alla morsa rappresentata dalla forza preponderante della Dc e del Pci. Negli anni 60, Scalfari sarà anche deputato socialista, il che non gli impedirà, successivamente, di sferrare un'opposizione durissima a Craxi. Quando, nel 1976, l'anno della fondazione del quotidiano, le elezioni politiche vedono la disfatta dei laici e il successo della Dc, Scalfari non ha perciò esitazioni ad accusare i laici di non aver mai «interpretato seriamente e rigorosamente profonde correnti ideali, ma semplici e mediocri interessi».

Il “partito di Repubblica”

L'accusa è certamente ingenerosa, ma denuncia lo scacco di quelle posizioni ideali alle quali lo stesso Scalfari si era formato, rivelatesi incapaci di costruire un'alternativa di governo (e, forse, per Scalfari, anche di stile) al potere democristiano. Nascerà da lì l'apertura di credito importante al Pci berlingueriano. Di questo mondo, di questa ambizione e dei reiterati tentativi per costruire un'autorevole presenza laica Scalfari resterà uno dei protagonisti. Politico non meno che giornalista, Scalfari non assicurerà mai un'informazione asettica e ipocritamente “equilibrata”, ma darà vita a quello che sarà chiamato addirittura un partito, il partito di “Repubblica”.

Come Montanelli, il grande antagonista espressione della cultura liberal-conservatrice, Scalfari si accetta o si respinge; senza poterne negare tuttavia lo straordinario fiuto giornalistico, la capacità di costruire una comunità coesa che è ben di più che non un semplice pubblico di lettori, di orientare il dibattito, di fare la fortuna o segnare il destino di questo o quell'uomo politico.

Protagonista della cultura laica

Una posizione così esposta naturalmente non mette Scalfari al riparo dalle critiche dettate proprio dalla sua ambizione di fare dell'informazione un potente strumento di formazione di opinione pubblica; e le sue ultime riflessioni di carattere anche filosofico si rifanno alle ascendenze razionaliste e illuministe alle quali Scalfari, con risultati discutibili ma con passione, professionalità e intelligenza indiscutibili, ha cercato di restare fedele tutta la vita.

Il saluto a Scalfari è dunque l'omaggio non solo a un protagonista della cultura italiana, ma a una cultura laica, rimasta sostanzialmente minoritaria (anche per molti errori commessi, a partire da una certa supponenza intellettuale), la cui affermazione avrebbe potuto contribuire a costruire un'Italia più europea.