Addio al finanziere Salvatore Mancuso. Creò il fondo Equinox Morto a Milano a 70 anni il creatore del fondo Equinox, nato nel 2002 e focalizzato sui settori dell'industria e ambiente, leisure e retail, trasporti e supply chain, sanità

Il finanziere Salvatore Mancuso, 70 anni, è deceduto a Milano, stroncato da un male incurabile.

Mancuso era nato a Sant'Agata di Militello, nel novembre del 1949. Muove i primi passi in Sicilcassa per poi approdare nel mondo delle imprese. Appassionato di nautica e di mare, arriva al timone dei cantieri navali Rodriquez di cui è amministratore delegato fino alla fine degli anni '80 e che sotto la sua guida sbarcano in Borsa, e poi riveste l'incarico di amministratore delegato alla Cameli di Genova.

Nel 1994, con il primo Governo Berlusconi, viene nominato ad di Iritecna, la controllata del colosso di Stato per il settore dell'impiantistica. E poi il ritorno in banca: prima nel cda di Capitalia, assieme a Cesare Geronzi e poi alla presidente del Banco di Sicilia dove gestisce la transizione in Unicredit. Ma la creatura di Mancuso è il fondo di investimento Equinox.

Il fondo nasce nel 2002 e si focalizza sui settori dell'industria e ambiente, leisure e retail, trasporti e supply chain, sanità. Equinox entra in aziende come Alitalia, dove riveste l'incarico di vicepresidente nell'era Cai, le scarpe inglesi Church's, il gruppo Citterio. Mancuso è stato anche consigliere di amministrazione dell'Enel.