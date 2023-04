Addio alla forfora: la ricerca Dercos incontra la competenza di S.I.TRI

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È tutta colpa di un lievito. Un microscopico fungo, di quelli particolari, che vivono in simbiosi con il nostro corpo. È un ospite costante e ce lo abbiamo quasi tutti. Il nome latino è anche simpatico, Malessezia Furfur, ma gli effetti sono spiacevoli: il nostro ospite assorbe il sebo naturalmente presente sulla pelle, che si secca e si frantuma in piccole scaglie bianche fastidiosamente visibili: la forfora, appunto. Potremmo definirla un processo di desquamazione che si crea quando il ciclo di rinnovamento delle cellule è troppo rapido.



Nei casi più importanti è molto copiosa, tanto da rendere talvolta imbarazzante, per chi ne è colpito, utilizzare capi d'abbigliamento scuri. Un altro effetto, ancora più spiacevole, è il fastidioso prurito che la accompagna.



Ma oltre a quella “secca” del tipo descritto, ce ne è anche una seconda: la forfora grassa, la quale è più probabile che compaia su una testa più “oleosa”. Si tratta di una miscela di sebo e pelle morta che si aggrappa al cuoio capelluto. Meno frequente della forfora secca, spesso arriva però a soffocare la radice e a rendere i capelli più deboli.



Alterazioni ormonali, predisposizione genetica, stress emotivo o fisico, stili di vita discutibili, fattori ambientali, terapie farmacologiche: i fattori esposomici che alterano l'equilibrio del microbioma sono molteplici e vanno indagati ma intanto è opportuno adottare una corretta routine per prendersi cura dei capelli optando per shampoo e trattamenti dermocosmetici, capaci di agire contro la forfora per restituire sia salute al cuoio capelluto sia bellezza alle nostre chiome.



Dercos, brand del Gruppo Vichy, leader nella cura del capello, è in grado di affrontare tutti gli aspetti legati a questa problematica, grazie a un portfolio di prodotti che enfatizzano l'efficacia di attivi come il disolfuro di selenio, che agisce sul microbioma in funzione antifungina, o come l'acido salicilico per la sua azione cheratolitica che ammorbidisce i tessuti e favorisce l'esfoliazione della cute.



Gli shampoo antiforfora Dercos vanno utilizzati in due tempi: varie volte a settimana nella fase d'urto e con una frequenza più diradata nelle fasi di mantenimento, alternati a shampoo delicati.



Saranno preziosi i suggerimenti del medico o del farmacista di fiducia per capire l'origine del problema e individuarne la soluzione. In entrambi i casi, secca o grassa che sia, questi professionisti possono contare sui quattro protocolli antiforfora scaturiti dalla partnership di Dercos con S.I.TRI, la più importante società di tricologia europea con oltre 500 medici iscritti. Tra gli obiettivi statutari di S.I.TRI ci sono la definizione di protocolli di riferimento per la ricerca e la verifica di efficacia e qualità di trattamenti e prodotti.



I QUATTRO PROTOCOLLI COPRONO TUTTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA FORFORA



Il Protocollo Antiforfora Secca o Grassa, ideale per lavaggi frequenti, prevede un trattamento delicato per detergere il cuoio capelluto, donare ai capelli un aspetto sano e prevenire la ricomparsa della forfora. L'abbinamento suggerito è quello tra lo shampoo Dercos Technique Anti-Forfora DS (nella sua versione per capelli grassi o per capelli secchi) e Dercos Shampoo dolce fortificante Dolcezza Minerale. Il trattamento elimina già dal primo utilizzo fino al 100% della forfora visibile e ha un'azione anti-ricomparsa per sei settimane. Dopo quattro settimane, il microbioma del cuoio capelluto è riequilibrato come hanno dimostrato studi clinici osservazionali.



Per un approccio teso a combattere l'arrossamento del cuoio capelluto e il prurito conseguente, è disponibile il trattamento intensivo descritto dal Protocollo Antiforfora Lenitivo che, allo shampoo Dercos Technique Anti-Forfora DS abbina il Dercos Shampoo Ultra Lenitivo.



Abbiamo spiegato la relazione tra forfora grassa e indebolimento dei capelli: ebbene, il Protocollo Antiforfora Rinforzante è indirizzato a contrastare il l'indebolimento dei capelli conseguenti allo squilibrio del microbioma. Abbinando Dercos Shamppo Anti-Forfora DS per capelli grassi con Dercos Shampoo Energizzante si avranno anche i benefici dell'Aminexil, nell'irrobustimento della fibra capillare.



Infine c'è il Protocollo Esfoliante per Forfora Severa, a base di Dercos Shampoo Anti-Forfora K (da combinare con l'uso di Dercos Shampoo dolce fortificante Dolcezza Minerale) che, grazie all'effetto scrub, ha un'azione purificante capace di rimuovere forfora e sebo in eccesso nei casi di forfora grassa.



Insomma, per tenere a bada il lievito, avere la nostra pelle in salute e poter tornare ad indossare abiti scuri, la ricerca Dercos ha sviluppato la soluzione più adatta per ogni causa.