Addio ai fossili del maxi fondo pensioni Abp: cederà azioni per 15 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il fondo pensioni più grande d’Europa, l’olandese ABP, dice addio ai combustibili fossili: un disinvestimento da 15 miliardi di euro, che si completerà entro il primo trimestre del 2023. L’annuncio – arrivato a pochi giorni dalla COP26, la conferenza Onu sul clima al via il 1° novembre a Glasgow – è particolarmente rilevante, perché fino a poco tempo fa il fondo difendeva la necessità di non disimpegnarsi completamente dalle società del settore, perché solo in veste di azionista avrebbe potuto cercare...