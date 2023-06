Addio a Francesco Nuti. L’attore toscano aveva 68 anni

Nardella: «Troppo presto ci hai lasciato»

«Caro Francesco Nuti, troppo presto ci hai lasciato. Chissà quanti film avresti ancora potuto fare se la malattia non ti avesse colpito. Ci lasci tanti personaggi indimenticabili e una sensibilità rara». Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella, appresa la notizia della morte dell'attore e regista. «Solo pochi giorni fa - ricorda il sindaco Nardella - avevi compiuto 68 anni e in questi anni Firenze non si era certo dimenticata di te ma aveva organizzato molti eventi e proiezioni per renderti omaggio. Alla famiglia vadano tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Presto cercheremo un modo significativo per rendere la memoria di Francesco legata indissolubilmente alla sua città di origine».



«Un’icona per tanti appassionati del cinema anni 80 e 90»

«A pochi giorni dal suo 68° compleanno se ne va un pezzo del cinema italiano. Un'icona per tanti appassionati che fra gli anni ‘80 e ‘90 hanno apprezzato i suoi film. Francesco Nuti, attore, regista, compositore e produttore fiorentino, era una sorta di leggenda. Non è un caso che a breve avrebbe ricevuto il Globo d'oro alla carriera, riconoscimento cinematografico assegnato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. Lo aveva già vinto come miglior attore emergente insieme al David di Donatello. Nuti ci ha deliziato da attore e anche da regista, dopo aver acquisito rapidamente una certa dimestichezza anche dietro la macchina da presa. È stato uno dei protagonisti del nostro cinema, ha rappresentato un punto di snodo per il nuovo cinema italiano. Da anni ci mancava la sua ironia a causa delle sue precarie condizioni di salute. Alla figlia Ginevra e a tutta la famiglia e ai suoi cari la mia più sentita vicinanza. Non dimenticherò mai quella risata e quegli occhi scuri così brillanti e profondi». Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, sui social saluta «il grande Francesco Nuti».

