Addio a Gerald Fried, autore delle colonne sonore di «Star Trek» e «Radici»

Il compositore statunitense Gerald Fried, il candidato all’Oscar per la colonna sonora “Anche gli uccelli e le api lo fanno” (1974) che ha creato l’iconica musica dei combattimenti dei gladiatori per la serie originale di “Star Trek” e che ha collaborato con Quincy Jones vincendo un Emmy per il tema musicale della storica miniserie “Radici” (1977), è morto venerdì 17 febbraio per una polmonite all’ospedale St. Vincent di Bridgeport, nel Connecticut, all’età di 95 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Anita Hall a “The Hollywood Reporter”.

L’incontro con Kubrick

Dopo aver incontrato Stanley Kubrick su un campo da baseball nel Bronx all’inizio degli anni Cinquanta, Fried si è ritrovato a realizzare e musiche per i primi quattro lungometraggi del regista: “Paura e desiderio” (1953), “Il bacio dell’assassino” (1955), “Rapina a mano armata” (1956) e “Orizzonti di gloria” (1957).

Fried ha anche realizzato le musiche di classici di Roger Corman come “La legge del mitra” (1958), “The Cry Baby Killer” (1958) e “La vita di un gangster” (1959). Ha inoltre collaborato con i registi Larry Peerce per “La dura legge” (1964) e “The Bell Jar” (1979), nonché con Robert Aldrich per “L’assassinio di Sister George” (1968), “La terza fossa” (1969), “Non è più tempo di eroi” (1970) e “Grissom Gang - Niente orchidee per Miss Blandish” (1971).

La serie tv «Star Trek»

Il compositore ha realizzato le musiche per numerosi episodi di telefilm, come “L’isola di Gilligan”, “Missione: Impossible”, “Flamingo Road” e “Dynasty”. Fried ha lavorato per la prima volta per la serie tv “Star Trek” a metà della prima stagione, nell’episodio “Shore Leave” del dicembre 1966, ma ha lasciato il segno nell’apertura della seconda stagione, “Amok Time”.