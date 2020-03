Addio a Gianni Mura, giornalista e scrittore appassionato. Amava stupire: «Un giorno passai le sigarette a Eddy Merckx» Mura, era nato nel 1945 nella Milano del “nebbiun”. Si è spento sabato mattina all'ospedale di Senigallia per un attacco cardiaco di Dario Ceccarelli

5' di lettura

In un periodo come questo, in cui tutto sembra più precario e sfuggente, la morte di Gianni Mura, avvenuta per infarto all’ospedale di Senigallia (Ancona), aggiunge un ulteriore mattoncino di tristezza e malinconia.

Giornalista, scrittore e ottimo cronista

Non c’entra nulla con le cronache di questi giorni, ma scrivendo della sua morte non puoi prescindere da quanto succede attorno. E Gianni Mura, 76 anni, storica firma sportiva e di Repubblica e noto scrittore, prima di tutto era un ottimo cronista. Stava attento ai fatti della vita. Un cronista umile e disciplinato che, prima di scrivere, e poi eventualmente commentare, si documentava con cura e precisione. Non scriveva tanto per farlo. O senza andare alle famose “fonti”, di cui tanti colleghi, anche famosi, si riempiono la bocca predicando bene e razzolando male.

Tanta “polpa, non “aria fritta”

Non a caso come giornalista era cresciuto alla Gazzetta dello Sport, quella di una volta, di Gino Palumbo e Candido Cannavò, in cui chi seguiva un avvenimento doveva tornare in redazione con il taccuino bello pieno. Tanta “polpa”, non aria fritta. Con le notizie, con quanto era stato detto dopo una corsa o una partita di calcio dagli unici e veri protagonisti, cioè i corridori e i calciatori. Gli sportivi, insomma. Non tutto quel Circo Barnum che c’è adesso con gli agenti, i dirigenti, gli esperti del marketing, gli addetti stampa, le interviste liofilizzate uguali per tutti. No, Mura era ancora un giornalista vecchio stampo, con le scarpe consumate dalle attese, cresciuto alla scuola di Gianni Brera, suo maestro e padre adottivo professionale, del quale, per singolare coincidenza, portava anche il nome di battesimo.

Gianni era (è) un collega da cui non potevi prescindere. Soprattutto se ti inserivi, a poco più di vent’anni, in quel magico mondo dello sport nei primi anni Ottanta, quando le cose anche nel giornalismo stavano cambiando rapidamente. In Italia eravamo al top: “il campionato più bello del mondo “ con Platini, Zico, poi Maradona e tanti altri. Il calcio stava superando anche il ciclismo in fatto di popolarità.

L’amore per il ciclismo, prima di tutto

Una cosa che non piaceva a Mura, cresciuto nel ciclismo di Gimondi e Merckx, di Jacques Anquetil e Bobet. Quello dei Sessanta. Ma Gianni amava moltissimo anche gli altri corridori italiani di quel periodo, quello delle “biglie” da spiaggia con le faccine di Vittorio Adorni, Michele Dancelli, Dino Zandegù, Gianni Motta, Vito Taccone, il “camoscio d’Abruzzo” immortalato da Sergio Zavoli nel Processo alla tappa. Un matto, ma popolarissimo per il cuore che ci metteva.