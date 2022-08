Addio a Gorbaciov, l’uomo della Perestroyka

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella serata del 30 agosto Mikhail Sergeevich Gorbaciov, l’ultimo segretario generale del Partito comunista sovietico e ultimo Presidente dell’Urss, è morto all’età di 91 anni presso il Central Clinical Hospital di Mosca, dove era ricoverato. Lo riferisce l’Agenzia Tass.

Il culto della personalità di Stalin era ufficialmente vietato. Ma a Gori, in Georgia, la piazza centrale era ancora dominata dalla sua statua e, poco distante, il custode della casa natale di “Koba” apriva la porta a chiunque la volesse visitare. A Ulyanovsk il Museo Lenin era un enorme edificio quadrato, costruito attorno alla casa dove il fondatore dell'Unione Sovietica era nato. Perfino di Breznev si celebravano i luoghi in cui aveva soggiornato. E Krasnoyarsk continuava a ricordare il suo augusto cittadino: Konstantin Chernenko.

In quel fatidico 1989 si commemorava il settantesimo dell'Urss. Solo Mikhail Gorbaciov, il segretario in carica, era ignorato. Perfino a Stavropol, dove pure era nato il 2 marzo del 1931 e aveva iniziato la sua carriera di segretario locale del partito. Da noi, in Occidente, era “l'Eroico Gorby”. “I like Mr. Gorbaciov, we can do business together”, sosteneva un'anticomunista come Margareth Thatcher.

Nel suo Paese, invece, Mikhail Sergeevich era detestato o guardato con diffidenza. Stava liberando i russi ma a loro non sfuggiva che per causa sua Velikaya Rossiya, il Grande Paese, perdeva il suo potere nel mondo. Lo avrebbe perso comunque: Gorbaciov constatava solo l'insostenibilità economica di quella potenza per un Paese che non produceva più nulla. Ma il senso di grandeur per i russi era più potente della realtà e della libertà che in cambio veniva loro offerta. Non è casuale che oggi la dittatura a-ideologica di Vladimir Putin non sia fondata sulla democrazia ma sulla volontà restauratrice di quella grandezza.



Giovane riformatore protetto da Andropov

Primo segretario del partito di Stavropol a 39 anni, a 40 membro del Comitato centrale del Pcus a Mosca e a 48 del Politburo. Nella gerontocrazia Brezneviana, Gorbaciov era di una giovinezza straordinaria. Il merito di una carriera così rapida fu la sua umanità ma soprattutto la protezione di Yuri Andropov. Del giovane, Andropov aveva colto le qualità riformatrici delle quali, pensava, il Paese aveva bisogno.