Addio al grande Ryan O’Neal che fu “Barry Lyndon”

Si è spento Ryan O’Neal, uno dei più grandi divi degli anni Settanta, a seguito di due gravi malattie: all’attore era stata diagnosticata una leucemia cronica nel 2001 e poi un tumore alla prostata nel 2012.

Ad annunciarne la morte, all’età di 82 anni, è stato il figlio Patrick, attraverso il suo profilo Instagram.

Nato a Los Angeles il 20 aprile del 1941, figlio di due artisti (il padre era uno scrittore e sceneggiatore e la madre un’attrice), O’Neal inizia a recitare per il piccolo schermo quando non ha ancora vent’anni. Negli anni Sessanta lavora in numerose serie televisive, tra cui “Empire”, ma il grande successo arriva grazie alla celebre “Peyton Place”, una soap opera trasmessa dal 1964 al 1969, in cui è tra i protagonisti accanto a Mia Farrow, Gena Rowlands e Dorothy Malone.

Dopo alcuni ruoli minori anche nel campo dei lungometraggi, la sua carriera cambia completamente con “Love Story”, cult strappalacrime di Arthur Hiller del 1970: la storia d’amore tra il suo personaggio e quello di Ali MacGraw ha fatto commuovere milioni di telespettatori. Per il ruolo in “Love Story” otterrà una nomination agli Oscar, ai Golden Globe e vincerà un David di Donatello come miglior attore straniero.Grazie a questa interpretazione convincerà grandi registi a chiamarlo, tra cui Blake Edwards per un western oggi un po’ dimenticato come “Uomini selvaggi” (1971).

Viso dai lineamenti regolari, ma di bello e impossibile, O’Neal diventerà un simbolo della New Hollywood recitando in due pellicole di uno dei massimi artefici della grande rivoluzione avvenuta in quegli anni nel cinema americano, Peter Bogdanovich. Il regista statunitense lo scelse per “Ma papà ti manda sola?” (1972), una commedia sentimentale in cui recita accanto a Barbra Streisand, e nel bellissimo “Paper Moon” (1973), pellicola in bianco e nero in cui recita accanto alla figlia Tatum, che all’epoca aveva dieci anni e vinse per questo ruolo l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Stanley Kubrick

Il ruolo della sua vita, per cui resterà sempre nell’olimpo del cinema, arriva però nel 1975, quando un certo Stanley Kubrick lo sceglie per essere il protagonista di uno dei suoi tanti capolavori: “Barry Lyndon”.Dopo due opere epocali come “2001: Odissea nello spazio” (1968) e “Arancia meccanica” (1971), Kubrick cambia genere e firma una pellicola in costume tratta da un romanzo picaresco di William Makepeace Thackeray. O’Neal è perfetto nei difficili panni di un avventuriero, disertore dell’esercito e capace poi di scalare le gerarchie sociali fino ad arrivare al matrimonio con una ricca nobile che acconsentirà a sposarlo e a dargli il suo cognome.