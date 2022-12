Addio grossisti largo ai servizi, così è cambiata via Paolo Sarpi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da storico borg di scigulatt (borgo degli ortolani) a tàngrénjie (casa dei cinesi), quartiere di tendenza nel cuore di Milano: il cambio di pelle di via Paolo Sarpi non poteva essere più drastico.

Una via lunga e stretta, spina dorsale dell’area un tempo nota per le botteghe storiche di qualità, poi diventata cassa di risonanza di svolte economiche globali, per trasformarsi, infine, nella più grande e affluente Chinatown europea, ma viva non da cartolina, con gli italiani mescolati ai turisti e ai creativi, tutti in fila in strada per assaggiare specialità come i panini alla piastra di Xi’an (mo) o ripieni cotti al vapore (baozi) o gli spaghetti (ramen) fatti a mano, sotto i tuoi occhi, come a Lanzhou, nel Gansu.

Una zona cool, vibrante, giovane, dove aspirare a vivere ma, anche, off limits per molti, dati i costi proibitivi delle case al metro quadro. Vent’anni fa non era affatto così.

Cruciale è stato l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio, l’11 dicembre del 2011. Da allora il made in China ha invaso i mercati mondiali, via Paolo Sarpi e dintorni è diventata un’enorme negozio all’ingrosso incastrato in un quartiere residenziale. Un imbuto stretto dove i negozi vecchia Milano di qualità hanno ceduto il passo a magazzini improvvisati, ovunque. Cantine, sottoscala, garage. Il numero degli imprenditori di origine cinese è lievitato, come pure i loro fatturati.

Quanti sono oggi? Francesco Wu, consigliere dell’Unione Confcommercio con delega all’imprenditorialità straniera, ipotizza: «Circa 8-9mila a Milano e provincia, in città le imprese a gestione cinese si aggirano sulle 5-6mila. Ma è cambiata molto la loro qualità». Nei ristoranti cinesi oggi lavora il mondo intero, anche tanti italiani. E gli imprenditori sono sempre più globalizzati, affrancati dalle logiche dei prestiti informali interni alla cerchia migratoria dei primi arrivi dalla madrepatria, come testimoniano i nuovi giovani imprenditori dell’Uniic, che ha appena festeggiato i dieci anni di vita.