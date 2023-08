Addio a Hélène Carrère d’Encausse, storica e accademica francese

1' di lettura

La storica e politica francese Hélène Carrère d’Encausse, prima donna alla guida dell’Académie française, grande esperta di storia della Russia zarista e sovietica, è morta oggi a Parigi all’età di 94 anni. Lo rendono noto i figli, tra cui lo scrittore Emmanuel Carrère. «Si è spenta serenamente circondata dalla sua famiglia», precisa il comunicato. Eurodeputata dal 1994 al 1999, era Segretario perpetuo dell’Académie française dal 1999.

Autrice di una trentina di libri, tra cui il grande successo Empire éclaté (1978), Hélène Carrère d’Encausse ha lasciato un segno nella sua epoca non solo per il suo talento di storica e accademica, ma anche per la sua instancabile attività in numerose istituzioni,

Nata a Parigi il 6 luglio 1929 da padre georgiano e madre di origine russo-tedesca, Hélène Zourabichvili diventa francese nel 1950 dopo aver vissuto in un ambiente familiare cosmopolita e multilingue.

Dopo studi brillanti - si è laureata all’Institut des Sciences Politiques e ha conseguito un dottorato in letteratura - è diventata docente di storia all’Université Panthéon-Sorbonne e poi a Science Po.