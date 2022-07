Addio a James Lovelock, pioniere degli studi ambientali e padre della teoria di Gaia

I rischi climatici

Lovelock fu il primo, quasi voce nel deserto, a metterci in guardia dai rischi climatici rappresentati dall’attività industriale, ma anche civile, in un mondo sempre più affollato. Prima di Gaia, ma forse ci stava già pensando, negli anni ‘60, da chimico e inventore come ogni scienziato brillante può essere, realizzò il suo rivelatore “ultrasensibile a cattura di elettroni” che, al di là della tecnicalità, si rivelò lo strumento principe per capire, per la prima volta, come i veleni che produciamo con le nostre attività si diffondono silenziosi nell’aria, nell'acqua, nel terreno e da lì nel cibo, che formerà poi le nostre cellule.

La sua battaglia contro i fluorocarburi che bucano l'atmosfera, forse una delle poche vinte contro l'inquinamento, se non la sola, e contro i prodotti petroliferi sono esempio di una personalità di grande levatura scientifica e anche indipendenza. Il suo ultimo contributo, il libro sul Novocene e le sue dichiarazioni, recentissime, sull’Intelligenza Artificiale come forma autonoma di vita che prenderà il sopravvento, sono lì a continuare a dirci che non abbiamo capito bene, forse, la lezione dell'evoluzione.

La sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione tanto semplice quanto commovente, nello spirito di quest'uomo che ha lavorato tutta la vita per farci capire che dobbiamo migliorare il nostro rapporto con l'ambiente. Perchè Gaia, forse a malincuore, può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno di lei.

Moglie, figli e nipoti, che lo hanno assistito nell'ultimo passaggio, hanno detto: «Il nostro amato James Lovelock è morto ieri nella sua casa circondato dalla sua famiglia nel giorno del suo 103esimo compleanno. Nel mondo era meglio conosciuto come pioniere scientifico, profeta del clima e ideatore della teoria di Gaia. Per noi era un marito amorevole e un padre meraviglioso con uno sconfinato senso di curiosità, un senso dell’umorismo malizioso e una passione per la natura».