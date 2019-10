Addio a Jessye Norman, star internazionale dell’opera Ha affascinato il pubblico con la sua voce, la sua forza e la sua sensibilità musicale, impegnandosi anche nel campo dell’assistenza sociale e della diffusione della cultura di Red. Domenica

Jessye Norman durante un’esibizione al Festival di Montreux (Epa)

Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta a New York all'età di 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia, Gwendolyn Quinn. Norman - vincitrice di quattro Grammy Award, della National Medal of Arts e del Kennedy Center Honor - era ricoverata all'ospedale Mount Sinai St. Luke per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.

Norman, afferma il Metropolitan Opera di New York, è stata una delle «più grandi soprano dell'ultimo mezzo secolo. Si è esibita in più di 80 performance per la nostra società, affascinando il pubblico con la sua voce, la sua forza e la sua sensibilità musicale».

Da parte sua, la famiglia si è detta «orgogliosa dei risultati raggiunti da Jessye in campo musicale e dell’ispirazione che ha manifestato al pubblico di tutto il mondo. Tutto questo continuerà a essere fonte di gioia. Allo stesso tempo siamo orgogliosi del suo impegno in campo umanitario, che l’ha vista occuparsi di problemi come la fame, l’assenza di alloggi, l’educazione giovanile, l’arte e la cultura».

La Norman è stata una performer sempre all’avanguardia, e una delle rare cantanti di colore che hanno raggiunto una fama mondiale nel mondo dell’opera, esibendosi in teatri come La Scala e il Metropolitan, impersonando Carmen e Aida. Ha cantato le opere di Wagner, ma non si è limitata alla musica classica, dedicandosi anche alle canzoni di Duke Ellington e di altri autori, e mostrandosi sempre aperta al nuovo, all’avventura, alla gioia.

Dotata di un’estensione di voce straordinaria, Jessye Norman era nata nel 1945 ad Augusta, in Georgia, all’epoca del segregazionismo. E’ cresciuta cantando in chiesa, e circondata da una famiglia musicale che annoverava al suo interno pianisti e cantanti. Il suo debutto all’opera avvenne nel 1969 a Berlino.