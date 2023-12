Addio a Lorenzo Riva, il couturier che amava vestire le spose

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto nella giornata di sabato 16 dicembre all’ospedale San Gerardo di Monza, la cittadina brianzola dove era nato nel 1938, lo stilista Lorenzo Riva, nome storico dell’alta moda italiana.

Riva era noto anche per aver creato abiti per star hollywoodiane e personaggi famosi: nel corso della sua carriera ha infatti vestito Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Chiara Mastroianni, Ivana Trump, fino a Emmanuelle Seigner, Whitney Houston e Jerry Hall.

Appassionato di moda grazie alla madre, che dopo una carriera da indossatrice si era reinventata sarta, Lorenzo Riva aveva proposto una prima collezione a 18 anni, per poi aprire nel 1956 il suo primo atelier a Monza. Il suo debutto sulle passerelle nazionali risale al 1972, con un sfilata a Palazzo Pitti, ma la grande spinta alla sua carriera arrivò due anni più tardi, quando arrivò a Parigi come direttore artistico di Balenciaga (in una recente intervista, aveva confidato di aver «pianto quando ho visto vendere una scarpa rotta con i buchi griffata Balenciaga. O quando hanno sfilato nel fango», riferendosi all’estetica dell’attuale direttore creativo, Demna) Uscito dalla maison, creò poi un marchio con il suo nome insieme al socio Luigi Valletti, con il quale formava soprattutto apprezzatissimi abiti da sposa.

Nel 1991 il debutto sulle passerelle romane dell’alta moda (sarà una presenza costante per alcune edizioni di AltaRoma) e nel 1995 la prima sfilata pret-a-porter a Milano. Dopo aver venduto il suo marchio nel 2015, aveva deciso di rilanciarlo a 80 anni rinnovandolo con una nuova collezione più giovane e innovativa. La sua storia è stata ricostruita nel 2019 con una mostra al Museo della Seta di Como, “Il maestro è nell’anima. Lorenzo Riva – Cinquant’anni di alta moda”.