Addio a Losma, imprenditore gentile

L’azienda, naturalmente. Ma non solo. Per Giancarlo Losma, portato via dal Covid il 30 aprile, l’attività imprenditoriale era qualcosa da vivere in modo più profondo, partecipando a più livelli anche all’esperienza associativa.

Bergamasco, classe 1947, nel ’74 fonda l’omonima azienda di Curno, in pochi anni portata ad essere uno dei brand di riferimento internazionali nei sistemi di depurazione per macchine utensili.

Già nel 1996 inizia a impegnarsi nell'attività associativa, come membro del consiglio direttivo di Ucimu-Sistemi per produrre, carica che ricopre fino al 2003, quando assume il ruolo di vicepresidente. I consensi raccolti lo portano alla presidenza di Ucimu nel 2008, carica riconfermata per il bienno successivo.

Ruolo associativo che prosegue poi in due direzioni, assumendo da un lato la presidenza di Federmacchine, dall’altro la vicepresidenza di Cecimo, associazione europea delle industrie della macchina utensile.

Sguardo “alto” sul settore che non lo ha mai però distolto dal percorso di sviluppo della sua azienda, proseguito negli ultimi anni con nuovi ampliamenti produttivi e la pianificazione di altri investimenti. «Cosa vuole - spiegava ancora poco tempo fa - qui ormai non ci stiamo più e dobbiamo pensare al futuro».