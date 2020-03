Addio Lucia Bosé: la Miss contesa dai grandi maestri rapita dal coronavirus La scoprì Visconti, la vollero De Santis, Antonioni, Emmer, i Taviani e Fellini. Reginetta dei rotocalchi, fu fidanzata di Chiari e sposa di Dominguín di Cristina Battocletti

Una foto dell’attrice Lucia Bosè nel film “Le ragazze di piazza di Spagna” del 1951 (Italy Photo Press)

Chissà se se n’è andata con i capelli blu elettrici, che le piaceva portare negli ultimi tempi, Lucia Bosé, attrice dal viso delicato, il corpo atletico e le forme piene, madre di tre figli, Miguel, Lucia e Paola, donna coraggiosa e libera.

Era nata a Milano nel 1931 e se ne è andata il 23 marzo, a 89 anni per una polmonite che il coronavirus ha reso letale, a Segovia nella Spagna che era diventata la sua seconda patria dopo aver sposato il torero Luis Miguel Dominguín.

Era entrata nel mondo del cinema quasi senza volerlo, adocchiata da Luchino Visconti dietro il banco della pasticceria Galli, famosa per i marron glace, dietro al Duomo, in un momento in cui in Italia era tutto possibile. La bellezza timida e per questo ancor più sensuale di Lucia Bosé fu incoronata nel 1947 a Stresa: diventò Miss Italia sbaragliando concorrenti come Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, che poi si ritrovò come colleghe sul grande schermo.

Superò il provino per Riso amaro (1949) di Giuseppe De Santis, ma la famiglia di umili origini e piuttosto conservatrice la costrinse a rinunciare al film. De Santis la chiamò l’anno dopo in Non c’è pace tra gli ulivi, nel ruolo di pastorella al fianco di Raf Vallone.

Fu il preludio di una carriera sotto la direzione di grandi registi, da Michelangelo Antonioni a Federico Fellini, da Luciano Emmer ai fratelli Taviani. Da quel 1950 sembra che il grande schermo non possa fare a meno di lei: inizia a lavorare con Antonioni come protagonista in Cronaca di un amore con Remo Girotti e poi tre anni dopo, sempre con il regista ferrarese ne La signora senza camelie (1952). Con Emmer girò Parigi è sempre Parigi (1951) e Le ragazze di piazza di Spagna (1952).