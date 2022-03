Addio a Madeleine Albright, prima donna segretario di stato Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio a Madeleine Albright: la prima donna segretario di stato Usa è morta di cancro all’età di 84 anni. «Era circondata dalla famiglia e dagli amici», ha annunciato la famiglia stessa su Twitter dando la notizia.

Dopo aver servito come ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu – ricorda Claudio Salvalaggio per l’Ansa –, fu la prima donna a guidare la diplomazia americana, diventando così anche la donna più alta in grado nella storia del governo statunitense, durante il secondo mandato di Bill Clinton alla Casa Bianca (1997-2001).

Le origini ebraiche

Albright non fu in linea di successione per la presidenza statunitense perché era nata nell’allora Cecoslovacchia. Proveniva da una famiglia di origini ebraiche e abbandonò la sua terra d’origine quando essa fu annessa al Terzo Reich. Dopo un soggiorno a Londra, la famiglia tornò in patria alla fine della seconda guerra mondiale, ma con l’avvento al potere del regime comunista si trasferì negli Stati Uniti nel 1948.

La Albright fece i suoi studi liceali in Svizzera, poi si laureò in scienze politiche al Wellesley College nel Massachusetts e conseguì un dottorato in diritto pubblico presso la Columbia University di New York, quando era già sposata col giornalista Joseph Medill Patterson Albright, da cui divorziò nel 1982.

La carriera accademica e politica

La sua carriera accademica cominciò alla Georgetown University di Washington, dove insegnò Affari internazionali. Ma poi seguì la strada della diplomazia, rompendo il soffitto di cristallo nel 1996 e diventando una brillante analista di geopolitica.