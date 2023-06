Addio a Mario Virano, l’uomo della Tav Torino-Lione

Lo Russo, «Virano più di tutti ha dato corpo al progetto Tav»

«Con la scomparsa di Mario Virano ci lascia colui che, più di chiunque altro, ha dato corpo ad uno dei progetti più importanti della storia di Torino e dell’Italia come la nuova ferrovia Torino-Lione». Così, su Twitter, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo a proposito della morte del direttore di Telt. «Grazie Mario, ora tocca a tutti noi proseguire, aggiunge.

Fassino, Virano il vero regista della Torino-Lione

«Un male crudele ci ha portato via Mario Virano, uomo di straordinario valore umano, intellettuale e professionale che ha dedicato ogni sua energia a Torino e al Piemonte. Alla professione di architetto ha accompagnati un impegno pubblico che lo ha visto Consigliere Comunale, poi amministratore delle Ferrovie dello Stato e infine il vero regista della Torino-Lione che senza la sua determinazione e la sua competenza non avrebbe mai visto la luce. Torino perde un uomo probo che alla città ha dato tanto. E io perdo un amico carissimo da cui ho molto imparato nelle tante occasioni di impegno comune. Grazie Mario. La terra ti sia lieve», afferma Piero Fassino, già sindaco di Torino e deputato PD, in una nota di cordoglio per la scomparsa di Mario Virano.

Fs: innovatore nella comunicazione delle grandi opere

Anche il Gruppo Fs Italiane, attraverso la presidente Nicoletta Giadrossi e l’ad Luigi Ferraris, esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari per la perdita di Mario Virano. Come Commissario Straordinario del Governo e presidente dell’Osservatorio per la Torino-Lione – si legge nella nota del Gruppo Fs – dopo i forti scontri per la realizzazione dell’opera, è riuscito a portare avanti il dialogo con i territori, modificando e condividendo il progetto. Non si è mai fermato, nonostante le minacce e gli anni sotto scorta.



Europeista convinto – si legge ancora nella nota –, apprezzato dalle commissioni europee che si sono succedute negli anni al parlamento di Bruxelles, lascia a pochi giorni dalla pubblicazione del bando da 3 miliardi per le tecnologie del tunnel di base del Moncenisio. Ha aperto la strada ad un nuovo modo di comunicare le grandi opere, in particolare per il coinvolgimento dei cittadini e per trasformare i cantieri in macchine comunicanti. I suoi insegnamenti saranno portati avanti dai colleghi di Telt per proseguire la sfida di superare le barriere. Infatti, come scriveva Virano in un suo editoriale, «le barriere si possono superare e l'uomo si è adoperato per farlo con il proprio ingegno: ponti o gallerie permettono di accorciare le distanze e superare gli ostacoli. Ma a che servirebbero queste prodezze della tecnica se non a rispondere a una diversa definizione di frontiera? La frontiera non va intesa come barriera, ma come un passaggio verso gli altri. Dunque non è solo simbolo di distanza, ma anche invito all'incontro».

Loading...