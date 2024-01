Addio a Marras, il pastore sardo che ha detto no alle offerte degli immobiliaristi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si era battuto per difendere la “sua terra” a pochi passi dal mare nella Sardegna sud Occidentale. È morto a 93 anni, Ovidio Marras, il pastore balzato agli onori delle cronache per aver vinto quella che venne definita la “battaglia contro il cemento” nella zona di Capo Malfatano. Uno dei luoghi considerati “più belli della Sardegna” dove il gruppo imprenditoriale rappresentato dalla Sitas voleva realizzare un resort di lusso vicino al mare.

La terra non si vende

Proprio in questo spicchio di terra era iniziata la storia di Ovidio Marras, che nelle campagne tra Tuerredda e Capo Malfatano era cresciuto allevando e portando al pascolo le pecore nelle terre di famiglia. Poi il progetto per la costruzione del resort a poche centinaia di metri dal mare e le offerte per la vendita dei terreni. Richieste e proposte cui Marras aveva sempre detto no, rifiutando cifre definite importanti. «Guardate che io non vendo - aveva rimarcato -, questa è la terra di mio padre e del padre di mio padre e me la tengo e voi qui intorno non avete diritto di costruire».

Il primo ricorso in tribunale

Nel corso del tempo anche la vicenda giudiziaria in seguito alla deviazione dell’antico stradello del suo podere e la causa vinta da Ovidio affiancato da Italia nostra. A seguire altre vicende giudiziarie sino allo stop del piano. Per qualche anno ancora Ovidio Marras ha continuato a vivere nel suo “furriadroxiu” sino a quando le condizioni di salute gli hanno imposto di rientrare in paese dai suoi cari.

Le reazioni

A manifestare cordoglio per la sua scomparsa sono state le numerose associazioni ambientaliste che hanno ricordato la “tenacia e la forza” dell’allevatore, diventato simbolo delle battaglie in difesa delle coste.