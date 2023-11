Addio mia bella Napoli: Garcia a un passo dall’esonero

L’Inter torna in vetta, Napoli ko e Garcia verso l’esonero Photogallery21 foto Visualizza

Nuovo allenatore. In corsa Tudor e Cannavaro

Un inferno, quello napoletano, con De Laurentiis piombato nello spogliatoio all’intervallo per rampognare la frastornata truppa partenopea. Naturalmente non è servito a nulla, se non a delegittimare ulteriormente il tecnico, cosa di cui non ci sarebbe bisogno visto che il francese ci riesce benissimo da solo.

Dopo un vertice societario ora si dà per certo che, mercoledì prossimo, alla ripresa degli allenamenti, ci sarà un nuovo allenatore. E che il tenebroso Garcia tornerà in Francia come dall’inizio del campionato gli augurano i tifosi (“Abbiamo un sogno nel cuore, Rudy torna a Lione”).

Chi lo sostituirà? Piovono i soliti nomi buttati lì come caramelle per placare l’ira popolare. Non può mancare Antonio Conte, sempre gettonatissimo appena una panchina traballa, ma più costoso perfino di Roberto Mancini. Poi Fabio Cannavaro, eroe del Mondiale di Berlino, disoccupato di lusso, ansioso di rimettersi in pista all’ombra del Vesuvio. Dopo, il livello scende: dal croato Igor Tudor a un improbabile Walter Mazzarri, da tempo fuori dal giro delle panchine che contano.

Chissà come se la ride Luciano Spalletti, costretto all’esilio prima di approdare in quell’altro vespaio che è la nazionale. Ne ha tutte le ragioni, visto come lo ha ringraziato De Laurentiis, che adesso nel suo irrefrenabile protagonismo vuole fare anche l’allenatore e il direttore sportivo. Forse può farlo in un film, ma il calcio è uno spettacolo molto diverso. Non si improvvisa. Come non si può mandar via in un colpo solo, oltre all’allenatore che ha riportato lo scudetto a Napoli, un dirigente come Cristiano Giuntoli, collaudato ufficiale di collegamento con la squadra. Adesso la frittata è fatta. Lanciare proclami alla Badoglio serve poco. Venirne fuori non sarà facile. Pur avendo ancora il Napoli dei giocatori straordinari.

Il Diavolo da Sigmund Freud

Anche il Milan, a quanto pare, si diverte a facilitare la corsa di Inter e Juve. Una volta era l’Inter la squadra da psicanalizzare. Adesso è questo povero Diavolo col forcone spuntato che deve accomodarsi sul lettino di Freud. Non si capisce cosa gli passi per la testa. Dopo la smacco casalingo con l’Udinese, s’inventa una partita straordinaria col Paris Saint Germain, imbrigliando dei fenomeni come Mbappè . Un trionfo che avrebbe dovuto chiudere lo psiscodramma. Invece tre giorni dopo col Lecce. siamo daccapo. Dal 2-0 del primo tempo, al 2-2 che poteva diventare un 3-2 se l’arbitro Abisso (un nome, un destino) non avesse cancellato insieme al Var il bellissimo gol di Piccolo al 96’. Un comportamento folle, quello del Milan. Un ottimo primo tempo, nonostante il ko di Leao, e poi una ripresa dove succede di tutto con Giroud coi nervi a fior di pelle che si fa espellere.