Addio a Michael Gambon, il Silente di Harry Potter

L’attore irlandese Sir Michael Gambon, interprete del personaggio di Albus Silente nella saga di Harry Potter, è morto in un ospedale di Witham, nella contea dell’Essex, in Inghilterra, all’età di 82 anni.

La vedova Lady Gambon e il figlio Fergus, come riferisce la Bbc, hanno dichiarato che il loro “amato marito e padre” si è spento serenamente con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di polmonite.

Michael Gambon ha lavorato in televisione, al cinema, in teatro e alla radio nel corso della sua carriera ha vinto quattro premi Bafta. L’attore aveva acquistato la popolarità vestendo i panni del professor Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, in sostituzione del defunto Richard Harris.

L’inizio della carriera in «The Singing Detective»

Nato a Dublino il 19 ottobre 1940, Gambon si era affermato per l’interpretazione di Philip Marlow nella serie tv della Bbc “The Singing Detective” (1986), per cui fu premiato con un British Academy Television Award per il miglior attore, e del commissario Maigret nell’omonima serie televisiva del 1992 Gli esordi di Michael Gambon furono sul palcoscenico, con il National Theatre di Londra diretto da Laurence Olivier e nei teatri ha recitato molti ruoli delle commedie e delle tragedie di William Shakespeare.