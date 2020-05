Addio a Michel Piccoli, leggenda del cinema francese Si è spento all'età di 94 anni Michel Piccoli, icona del cinema transalpino che ha lavorato con registi del calibro di Jean-Luc Godard, Marco Ferreri e Luis Buñuel di Stefano biolchini e Andrea Chimento

Era tra i volti preferiti dai più grandi registi d’oltralpe e non solo. Michel Piccoli è morto all'età di 94 anni . Il grande attore francese nella sua lunghissima carriera aveva lavorato con i maggiori cineasti internazionali, da Luis Bunuel fino a Claude Sautet, Marco Ferreri, Marco Bellocchio, Manoel de Oliveira e Nanni Moretti.

“Michel Piccoli si è spento il 12 maggio tra le braccia della moglie Ludivine e dei suoi giovani figli Inord e Missia, in seguito ad un incidente cerebrale”, si legge in una nota della famiglia trasmessa all'agenzia France Presse da Gilles Jacob, amico dell'attore nonché ex presidente del Festival di Cannes.

Non è semplice provare a riassumere la carriera di un gigante della recitazione come Michel Piccoli.

Non è semplice per il numero di ruoli che ha interpretato (oltre 200 apparizioni tra cinema e televisione), ma anche per la diversità dei personaggi di cui ha vestito i panni, grazie al suo incredibile eclettismo che l'ha portato a essere scelto da diversi tra i più grandi autori della storia del cinema.



Nato a Parigi nel 1925, Piccoli esordisce sul grande schermo vent'anni dopo, con un piccolo ruolo in «Silenziosa follia» di Christian-Jacque.

Sarà nel 1954, però, che viene diretto per la prima volta da un grande autore: Jean Renoir, che gli offre una parte in «French Cancan» del 1954.

Due anni dopo inizia la sua collaborazione con Luis Buñuel ne «La selva dei dannati»: il rapporto tra i due proseguirà in diverse pellicole, tra cui «Bella di giorno» e «Il fascino discreto della borghesia», due tra le opere più importanti del cineasta spagnolo, il cui cinema dai tagli grotteschi e surreali calzava a pennello per le prove d'attore di Piccoli.