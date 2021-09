Addio a Mikis Theodorakis, indimenticato compositore di «Zorba il Greco»

I punti chiave “Sirtaki”

2' di lettura

«Ho sempre vissuto immerso in due tipi di suoni – quello della politica e quello della musica»: così Mikis Theodorakis, il più celebre compositore greco scomparso a 96 anni ad Atene.

Conosciuto in tutto il mondo fin dalla colonna sonora di Zorba il Greco (1964); seguita da un altro grande successo come Z – l'orgia del potere (1969), in cui Costa-Gavras denuncia il regime della “Grecia dei colonnelli”; e poi Serpico (1973) di Sidney Lumet, con Al Pacino poliziotto newyorkese che denuncia la corruzione dei suoi colleghi.

Però, mentre riscuoteva questi successi, Theodorakis era in esilio, dopo essere stato in prigione e torturato dal regime per il suo orientamento politico (si era unito a un gruppo comunista durante la Seconda Guerra). Bernstein e Sostakovic si prodigarono per la sua liberazione, ma invano. Durante il periodo del regime, 1967-1974, la sua musica fu bandita in Grecia. Lui, dall'estero, era impegnato in una campagna di concerti e contatti con tutti i leader mondiali per rovesciare il regime.

Alla sua caduta ritornò in patria e divenne il direttore dell'Orchestra della Radio-Televisione Ellenica. La sua musica venne eseguita nelle grandi capitali mondiali. Poi deputato al Parlamento e anche ministro; seppe riconoscere gli errori del partito comunista greco, dissociandosene.

Ma Theodorakis non compose solo colonne sonore per Hollywood. Dopo gli studi ai Conservatori di Atene e Parigi, nella sua vasta produzione incontriamo sinfonie, opere, balletti, musica da camera, musica di scena, marce per le proteste, centinaia di pezzi, sia di classica che di leggera. Scriveva anche quando era in cella on in esilio in remoti avamposti di montagna. Nella sua musica è subito evidente la brillante inventiva con cui lavora sui materiali etnici della sua tradizione, i ritmi di danza popolare, la presenza frequente del bouzouki.