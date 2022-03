Addio a Mosca, Ucraina da oggi collegata alla rete elettrica Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le reti elettriche di Ucraina e Moldavia sono state collegate a quella dell’Unione europea. L’annuncio è stato dato con un tweet dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Do il benvenuto al passo importante compiuto oggi per tenere le luci accese e le case riscaldate in questi tempi bui grazie alla sincronizzazione delle reti elettriche di Ucraina, Moldavia e Ue. Condividiamo valori, energia e solidarietà».

Da quando era stata disconnessa dalla rete elettrica russa, quella ucraina era isolata e quindi a rischio di blackout in caso di distruzione di stazioni di trasformazione, caduta di linee di alta tensione o di danni alle centrali elettriche.

Ora, riconnettendosi in sincrono ai 50 Hertz della rete europea, in caso di danni la rete può essere mantenuta in tensione da quella degli altri Paesi.



Loading...

«Ci siamo impegnati, è fatta: la rete elettrica ucraina, che è operativa dall’inizio della guerra in modalità isolata, è collegata da questa mattina alla rete europea», ha scritto su Twitter il ministro francese per la Transizione ecologica Barbara Pompili, presidente di turno Ue.

«L’Ucraina è diventata membro dell’Unione dell’energia. L’unificazione dei sistemi energetici è stata completata. Ora l’elettricità ucraina entra in Unione europea e viceversa. Grato ai membri dell'Ue e personalmente alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, alla commissaria all’Energia Kadri Simson e a tutti quelli che hanno preso parte di questo progetto». Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Twitter.

«Il nemico si aspettava che il sistema elettrico ucraino sarebbe crollato - ha detto ancora Zelensky -, che non saremmo stati in grado di farcela, quindi ha sequestrato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha deliberatamente bombardato e continua a bombardare le centrali termiche nelle città e le linee elettriche ucraine. Ma il sistema energetico ucraino ha funzionato stabilmente e costantemente durante i 21 giorni di guerra, come riconosciuto dagli europei. E da oggi non siamo più soli. Da oggi, l’elettricità ucraina scorre verso l’Europa e l’elettricità europea scorre verso l’Ucraina».