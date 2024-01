Addio alla nostra collaboratrice Silvia Poletti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo una lunghissima assenza aveva ricominciato a scrivere il 28 novembre, in occasione dell’omaggio dell’Opera di Parigi a Jiri Kylian. Silvia Poletti, preziosa critica della Danza e amica carissima, ci ha lasciati. La notte di Santo Stefano un incredibile secondo aneurisma, dopo le sofferenze del primo da cui si era da poco ripresa, si è rivelato per lei fatale. Ci eravamo sentiti spesso, era felice di aver ripreso con i suoi articoli sempre così precisi, dallo stile arguto e inconfondibile. Mancherà moltissimo ai lettori e a noi tutti.

Fiorentina di nascita, aveva sessantadue anni. Da molti anni collaborava al nostro sito. Era arrivata con Valeria Ronzani, scomparsa anche lei prematuramente: erano amiche e colleghe complici di risate, confronti serrati e battute dal riso contagioso. Laureata in lettere classiche, insegnava Storia della Danza all’Università di Urbino.

Sgomento per l’accaduto, ho riletto molti dei suoi articoli, sempre mirabilmente argomentati, nel suo italiano preciso e chiarissimo, e con il piglio della critica più attenta.

Teatro alla Scala

Vogliamo ricordarla con le parole della collega Carla Vigevani, addetto stampa per il Ballo del Teatro alla Scala, che appresa la notizia ci ha inoltrato questo lungo messaggio: “La Direzione e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala si uniscono al lutto per la scomparsa di Silvia Poletti e ne ricordano con affetto e stima la competenza e la passione. Presenza costante, fino al recentissimo articolo scritto per presentare la nostra nuova Coppélia qualche giorno fa, sulle pagine del Sole 24 ore.com, Silvia ha sempre guardato con attenzione al lavoro della compagnia della Scala che ha seguito con costanza ed entusiasmo, che fosse per il quotidiano o per le riviste che hanno ospitato i suoi scritti, come saggista per i programmi di sala scaligeri o come relatrice per i nostri incontri “Prima delle prime - Balletto” ha sempre messo a disposizione dei suoi lettori, degli appassionati di balletto e degli addetti ai lavori la sua brillante e inconfondibile professionalità e un profondo amore per l’arte della danza”.

Competente e appassionata sono le parole che si rincorrono fra i colleghi. Coltissima, era curiosa e intransigente in fatto di notizie, una giornalista a tutto tondo. Io, da amico aggiungo, quel che lei con la sua voce sempre modulata di modesti toni al ribasso, ripeteva spesso di Valeria Ronzani: “era davvero una bella persona”. Lo erano entrambe. A sua sorella Donata, che la ha seguita senza mai tregua o indugi nel suo lungo calvario, le condoglianze della redazione.